Jorge Rial y una letal acusación contra Cristina Fernández de Kirchner tras el fracaso del peronismo en las elecciones

El conductor cuestionó categóricamente a la expresidenta por su festejo tras la arrasadora victoria del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales.

Este lunes, Jorge Rial expandió en Cónclave (Carnaval Stream) su análisis sobre la derrota del peronismo en las elecciones legislativas nacionales, y no dudó en cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner por su actitud de bailar en el balcón tras el fracaso en las urnas de su partido.

Consultado por Fabián Doman sobre si la expresidenta no erró y fue grosera con el peronismo al festejar la debacle, Jorge Rial respondió contundente: "Totalmente. Me volví loco y lo dije al aire. Yo no espero a qué hay que decir muchachos, a mí me chupa un huevo, y me sigue sin gustar ver esto".

Por otro lado, más allá de que el conductor solapó un elogio a Cristina Fernández de Kirchner como estratega, disparó una dura acusación contra la referente que se encuentra en prisión domiciliaria al asegurar que en las elecciones se cumplió su dañino deseo para el peronismo.

"Una de las ganadoras de ayer fue Cristina, porque pasó lo que ella quería, que perdiera el peronismo", sentenció Rial sobre el resultado de las elecciones. A lo que Doman completó: " ¿Qué peronistas, dirigentes importantes, querían que ayer ganara el peronismo? Yo conozco sólo a Kicillof y los intendentes".