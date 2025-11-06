El duro revés que sufrió Mario Pergolini en el rating con una conocida y premiada artista como invitada

Si bien el conductor viene cosechando buenas mediciones con su programa Otro día perdido, este miércoles los números le jugaron una mala pasada.

Mario Pergolini y un desliz en el rating de Otro día perdido. Foto: captura de video El Trece.

Mario Pergolini regresó esta temporada a la televisión abierta tras 15 años de ausencia, y si bien en un principio algunas turbulencias en el rating amenazaban con un oscuro destino, el icónico conductor supo fidelizar su público con el programa Otro día perdido.

En una franja horaria tan competitiva en materia de rating como la del prime time, y enfrentando durante estos meses a tanques de Telefe como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity, el ciclo de Pergolini que debutó el pasado 14 de julio, logró conquistar a una audiencia que disfruta cada noche del filoso estilo de su anfitrión y de los aportes de sus laderos, Agustín Aristarán y Laila Roth.

Con una esmerada producción y los condimentos de un buen late night show, Mario Pergolini está al frente de una de las pocas propuestas elaboradas que actualmente ofrece la pantalla chica nacional, tan adepta a productos con un coro de panelistas debatiendo sobre temas de actualidad.

Sin dudas, uno de los segmentos más destacados de Otro día perdido, tiene lugar en el distendido mano a mano que el conductor despliega junto a conocidas figuras invitadas, con quienes más allá de repasar sus trayectorias, protagoniza jugosos momentos de confidencia.

Mario Pergolini y un fuerte desliz en el rating de Otro día perdido Mario Pergolini y un desliz en el rating Se trata de uno de los momentos en los que se luce la gran labor del equipo de producción de Pergolini, ya que no es tarea sencilla contar diariamente con una personalidad de renombre que resulte atractiva para el público masivo. Si bien en la mayoría de las ocasiones los convocados han traccionado un aporte en el rating del programa, este miércoles la presencia de la actriz, guionista y directora Dolores Fonzi en el living del ciclo; no arrojó una buena marca de audiencia.