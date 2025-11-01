Regreso histórico: Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop para conducir el Ranking y celebrar los 40 años de la emisora

Mario Pergolini regresará a Rock & Pop este domingo a las 10:00 horas para conducir el Ranking Rock & Pop en una edición especial que celebra los 40 años.

Un suceso que marca un hito en la historia de la radio argentina se confirmó recientemente: Mario Pergolini regresará a la mítica Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora. El conductor de Otro día perdido se pondrá nuevamente al frente del Ranking Rock & Pop en una edición especial que promete ser un viaje nostálgico para los oyentes de distintas generaciones.

fmrockandpop959_1762006165519 Conducirá el Ranking Rock & Pop este domingo a las 10:00. Instagram Rock & Pop La cita especial con Pergolini tendrá lugar este domingo a las 10:00 horas. La transmisión se podrá seguir a través de la frecuencia 95.9 FM en CABA y el GBA, además de estar disponible en las plataformas digitales oficiales de la radio.

Un regreso de leyenda: Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop La elección de Mario Pergolini como conductor invitado para el “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años” no fue casual, ya que su figura está sumamente ligada a la historia de la radio. Pergolini no solo condujo el Ranking, sino que fue la cabeza del emblemático ciclo “¿Cuál es?”, un programa que redefinió los códigos de la radio argentina en su momento.

pergolini radio (1) El conductor celebrará los 40 años de la emisora. Archivo MDZ Ese ciclo que debutó en 1993, fue liderado por Pergolini junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman. El programa rápidamente se consolidó como un espacio de libertad, creatividad y rechazo a los moldes preexistentes, conquistando a una generación que buscaba romper con la tradición del medio.