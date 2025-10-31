Mario Pergolini celebró la condena de Guillermo Moreno y lo fulminó: "Se lo merecía por patotero"

El periodista criticó duramente a Moreno y se mostró satisfecho tras la confirmación de sus condenas por la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes las dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, que incluyen prisión en suspenso y la inhabilitación total para ejercer cargos públicos. La primera condena se remonta a la asamblea de accionistas de Papel Prensa en 2010, donde Moreno irrumpió con guantes de boxeo y casco de protección, lanzó amenazas y consiguió suspender la votación, siendo hallado culpable de amenazas coactivas.

El segundo fallo tiene que ver con el uso de fondos públicos entre 2011 y 2013 para distribuir cotillón con mensajes hostiles hacia el Grupo Clarín, lo que derivó en su condena por peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La sentencia también alcanzó a exdirectivos del Mercado Central, y con el rechazo de los recursos de la defensa por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, Moreno queda fuera del ámbito público de manera definitiva.

Guillermo Moreno recibió dos condenas de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, durante su editorial en Vorterix, Mario Pergolini hizo referencia a su polémica relación con Guillermo Moreno. "Cuando estaba armando Vorterix, ese señor no me dejó entrar a nada, me trató muy mal, me amenazó, fue un patotero, un imbécil, un mediocre, un tarad*, un tipo con poca visión", aseguró el periodista. Según Pergolini, "lo único que notaba era poder". "En ningún momento demostró que tenía inteligencia para decir por qué se podía importar o no", añadió el comunicador.

El conductor celebró la reciente condena a Moreno y recordó los momentos en los que su accionar complicó proyectos: "Por imbéciles como él, casi esto no sale y lo recuerdo muy bien. Fui testigo, nadie me la contó y sé cómo fue todo". El periodista también señaló que Moreno "modificó el INDEC" e "iba impune a todos lados diciendo: 'Porque yo puedo hablar'".

Sobre la decisión de la Corte Suprema, comentó: "Ese pelotudo ahora recibió condena de Corte Suprema, dos, no una".