La Corte Suprema dejó firmes dos condenas de Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

Guillermo Moreno recibió el fallo firme y la Corte confirmó las condenas y su exclusión de por vida de la función pública por delitos cometidos en su gestión.

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Ambas implican penas de prisión en suspenso —de dos y dos años y medio— e incluyen la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, tras el rechazo de los recursos presentados por su defensa.

El primer expediente, que tramitó ante el Tribunal Oral Federal N° 8, está vinculado con la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010. En aquel encuentro, Moreno irrumpió con guantes de boxeo y casco de protección, lanzó amenazas y logró la suspensión de la votación. Por esos hechos fue hallado culpable de amenazas coactivas.

La condena contra Guillermo Moreno La condena había sido confirmada en 2023 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, la Corte Suprema ratificó esa decisión al declarar “inadmisible” el recurso de la defensa, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

El segundo fallo, dictado en 2017 por el Tribunal Oral Federal N° 7 y ratificado en 2019, se relaciona con el uso de fondos públicos para financiar cotillón con mensajes hostiles hacia el Grupo Clarín. Entre 2011 y 2013, desde la Secretaría de Comercio, se distribuyeron productos con consignas como “Clarín miente”, utilizando recursos del Estado.

En ese caso, Moreno fue condenado por peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La sentencia también alcanzó a Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ex directivos del Mercado Central, quienes participaron en la ejecución del plan.