La Corte Suprema designó a Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti como jueces de feria para enero del 2026

Se confirmó que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti estarán a cargo de la feria judicial de enero, con funciones divididas en dos períodos y secretarios designados para cada etapa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializó la designación de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti como jueces de feria para el receso judicial de enero de 2026. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, detalla la distribución de funciones.

Organización de la feria judicial Durante la primera mitad del mes, entre el 1° y el 16 de enero, el juez Ricardo Lorenzetti será quien ejerza funciones de feria. En tanto, del 17 al 31 de enero, el rol recaerá en el ministro Horacio Rosatti, según lo dispuesto en la Acordada 32/2025 difundida este jueves. El documento, firmado además por los ministros Carlos Rosenkrantz y por el secretario general de administración Luis Sebastián Clérici, establece que la medida será publicada tanto en el Boletín Oficial como en el sitio web institucional del máximo tribunal.

lorenzetti y rosatti Lorenzetti y Rosatti, los ministros de la Corte que estarán activos durante la feria. Foto: Archivo La Corte también definió la nómina de secretarios de feria para los distintos tramos del mes: Alejandro Daniel Rodríguez (del 1 al 9 de enero), Damián Ignacio Font (del 10 al 18) y Sergio Miguel Napoli (del 19 al 31). Cada uno será responsable de certificar la asistencia del personal y garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas.

El horario de atención al público durante la feria judicial quedó fijado de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 13:30. El personal que preste funciones deberá acreditarlo mediante una certificación firmada por los secretarios correspondientes.