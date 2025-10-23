El duro audio de Cristina Kirchner en vísperas de la veda electoral: "El experimento libertario fracasó"

Cristina Kirchner habló a través de un audio que publicó en X. Las críticas a Javier Milei y el pedido que le hizo a la dirigencia.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un durísimo mensaje contra el gobierno de Javier Milei a través de un audio de ella que publicó en la red social X. "El experimento libertario fracasó y todos lo saben", dijo y le pidió a sus seguidores que voten al peronismo en todo el país.

"La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera", remarcó Cristina Kirchner que cumple con su prisión domiciliaria en San José 1111.

La expresidenta también lanzó un mensaje hacia la dirigencia peronista, a la que convocó a trabajar al día siguiente "para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cfkargentina/status/1981370862294139194?s=46&t=D77_A_Hs96T-SiXeJ9jg3w&partner=&hide_thread=false A los argentinos y argentinas pic.twitter.com/8Bay3PMQCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025 Cristina Kirchner criticó la relación de Javier Milei con Donald Trump En su mensaje, también criticó la relación que del presidente Javier Milei con su par norteamericano Donald Trump. "La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero", comenzó e insistió: "Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo".

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca La postal más esperada por el Gobierno: el recibimiento de Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca. Presidencia "La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo", señaló.