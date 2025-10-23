Quién es Luis Petri, el candidato de Milei en Mendoza y favorito para las elecciones

Luis Petri es el principal candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Mendoza y según las encuestas es el favorito a quedarse con el triunfo este domingo 26 de octubre. El mendocino tiene una larga trayectoria en la política militando como parte de la UCR, aunque recientemente se pasó a las filas libertarias para representar el proyecto del presidente Javier Milei en estos comicios.

El abogado de 48 años es oriundo de San Martín y tiene un hijo, Julián. Está casado con la periodista Cristina Pérez y se desempeña desde diciembre de 2023 como Ministro de Defensa de la Nación.

La trayectoria política de Petri es extensa. Fue diputado provincial por la UCR entre 2006 hasta 2013 y luego diputado nacional, también por el radicalismo, entre 2013 y 2021.

En 2023 decidió competir en la interna de Cambia Mendoza y disputarle la candidatura oficialista a gobernador a Alfredo Cornejo. En esas PASO fue la sorpresa electoral y tuvo un muy buen resultado, alcanzando el 40% de los votos de la interna, aunque no le alcanzó para imponerse a Cornejo.

Sin embargo, al poco tiempo saltó a la primera plana nacional al ser designado como candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, acompañando en la fórmula presidencial a Patricia Bullrich.

Posteriormente fue elegido por Javier Milei para integrar su gabinete tras ser electo presidente. Al mendocino se le asignó la conducción del Ministerio de Defensa de la Nación, puesto que asumió a finales de 2023 y que desempeña hasta ahora.

Pese a que toda su carrera política la desempeñó en las filas del radicalismo, Petri se desafilió meses atrás de la UCR para afiliarse a La Libertad Avanza, en una sorpresiva maniobra que realizó para ser el principal candidato a diputado nacional por Mendoza del espacio libertario.

En su declaración jurada presentada a finales del 2024, Petri declaró tener un patrimonio de $79.622.037,65. Consignó poseer un departamento y una cochera en la Ciudad de Mendoza, adquiridos en 2024.

En tanto, también tiene una camioneta Chevrolet y una reliquia automovilística: un Fiat 600 modelo 1974, de colección, el cual utilizó para hacer campaña a gobernador en 2023.