Fin de la polémica: la Corte Suprema le dio la derecha a La Libertad Avanza y Diego Santilli sigue al frente de la boleta
El máximo tribunal resolvió en tiempo récord y ratificó la lista bonaerense de La Libertad Avanza, desestimando el recurso impulsado por Malena Galmarini.
En menos de un día desde que recibió el expediente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a la controversia sobre la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y confirmó la candidatura de Diego Santilli como cabeza de lista.
El máximo tribunal adoptó esta decisión al rechazar la apelación presentada por Malena Galmarini, referente de Fuerza Patria, que había sido elevada por la Cámara Nacional Electoral el día anterior.
El fallo contó con la firma del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes avalaron la resolución que deja firme la nómina de la fuerza libertaria en el principal distrito del país.
El escrito de la Corte Suprema
"Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", indica la resolución.
Así, el máximo tribunal cerró la disputa originada luego de la renuncia de José Luis Espert, tras el escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. El Gobierno determinó que su lugar sea ocupado por Diego Santilli, dejando fuera de la sucesión a la segunda en la lista, Karen Reichardt.