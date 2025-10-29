Juan José Campanella visitó a Mario Pergolini y recordó una dura crítica que recibió del conductor

El director fue invitado a Otro Día Perdido y aprovechó para hablar sobre un comentario que el periodista tuvo sobre una serie.

El director fue contundente y todo terminó entre risas al recordar la crítica de Mario. Foto: captura de video/ El Trece.

Mario Pergolini tuvo como invitado nada más ni nada menos que a Juan José Campanella, un gran director de cine que dirigió la película El secreto de sus ojos, que logró llevarse un premio Oscar en los Estados Unidos. En Otro Día Perdido, el conductor y el guionista repasaron su carrera y fue allí donde aprovechó para echarle en cara una dura crítica.

"Terminaste siendo mucho más que director, hiciste un teatro, escribiste obras de teatro, las llevas al cine, pudiste trabajar en Estados Unidos, que fue donde te formaste... Esto es mucho más y con todo respeto un director de películas argentinas", expresó Pergolini. Tras esto, Campanella sostuvo que "las cosas más lindas son las películas argentinas".

El director recordó que la recordada serie Vientos de Agua saldrá en Netflix y fue en ese momento en que le dijo que la crítica que realizó el conductor sobre la producción audiovisual le dolió bastante: "No la habías visto... Yo perdono, pero no olvido".

Juan José Campanella recordó la dura crítica que recibió por parte de Mario Pergolini Juan José Campanella visitó a Mario Pergolini y le echó en cara una crítica que realizó sobre una serie "El comentario fue 'si la levantaron por algo habrá sido, debe ser un embole'", expresó Campanella. La serie se estrenó en la televisión española y no llegó a tener éxito. En este sentido, Mario comentó: "Estuve esperando que la pasen ahora y cuando la termine de ver, te voy a dar mi verdadero veredicto".