¡Inesperado! El comentario de Mirtha Legrand sobre el programa de Mario Pergolini

La conductora de El Trece se refirió a Otro Día Perdido, el ciclo que lleva adelante el periodista y no dudó con su opinión.

Mario Pergolini volvió a la televisión después de estar 15 años ausente y a lo largo de los meses logró cautivar a los televidentes con Otro Día Perdido. El exconductor de CQC formó un increíble grupo de trabajo y Mirtha Legrand opinó sobre el ciclo de El Trece.

En una charla en su programa, la diva del canal expresó su fasinación por el programa de Pergolini. Todo se dio en la conversación que entabló con Martín Seefeld, quien estuvo invitado por el conductor: "Lindo programa, muy bueno y con buen humor".

Por supuesto que Mirtha elogió a Agustín "Rada" Aristarán: "El mago es maravilloso", comentó Mirtha y el actor también lo llenó de elogios respecto al nivel de magia que realizó en el programa al que asistió.

El viernes 24 de octubre, el periodista tuvo como invitado al gran Hernán Casciari que también quedó deslumbrado por la magia de "Rada". En la entrevista repasaron su carrera y también el infarto que puso en juego la vida del escritor años atrás.