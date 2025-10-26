Mirtha Legrand reveló su mayor miedo y sorprendió a sus invitados: "Tengo miedo de..."

La conductora se sinceró en pleno programa de El Trece ante la mirada de los comensales que asitieron a la "mesaza".

La Chiqui reveló el temor que tiene. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand llenó la mesa de actores y actrices, entre los que se encontraban Eleonora Wexler, Roberto Moldavsky, Muriel Santana y Martín Seefeld. En medio de la noche, la diva de El Trece habló sobre la hermosa calle Corrientes de Buenos Aires y la tildó como maravillosa.

Este momento de la charla, le dio el pie a Mirtha Legrand para sincerarse en vivo y contar cuál es su mayor miedo: "No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo", comenzó diciendo la conductora. Por supuesto que esto sorprendió a los comensales.

"Me dan ganas de vivir, todo lleno, los restaurantes, confitería, los bares, los teatros, todo lleno", comentó Mirtha con una sonrisa. Martín Seefeld le volvió a preguntar por qué no le gustaba hacer teatro y ella se sinceró: "No me gusta, tengo miedo de salir al escenario".

Video: Mirtha Legrand reveló su mayor miedo y sorprendió a todos Mirtha Legrand reveló su mayo miedo y sorprendió a sus invitados: "Tengo miedo a..." "Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme la letra... Me gusta mucho verlo, es muy difícil el teatro chicos", expresó. Por su parte, Eleonora Wexler intervino en la conversación y confirmó los dichos de la conductora: "A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento".