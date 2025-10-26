Tini Stoessel anunció que se podrá ver Futttura en YouTube: dónde y cuándo verlo en vivo

La artista ha estado presente en cada detalle de su gran proyecto. Para quienes no puedan presenciarlo, estará la opción de disfrutarlo por YouTube.

Tini Stoessel ha generado una ola de euforia entre sus seguidores al revelar que su festival Futttura, con entradas agotadas en todas sus fechas, podrá disfrutarse en vivo y de forma gratuita a través de YouTube. Este anuncio no solo resuelve la decepción de quienes se quedaron sin tickets, sino que abre las puertas a un público global.

La artista celebrará sus 15 años de carrera musical en Tecnópolis, con tres escenarios en simultáneo y un recorrido excepcional que teletransportará a cada tinista al corazón de la popstar.

¿Por dónde verlo? image La espera de muchos. Créditos: Captura En un mensaje cargado de emoción, Tini confirmó que el festival se emitirá en directo desde el canal La Casa Streaming en YouTube el 8 de noviembre, según notifica la página. "Poder hacer esto posible es un montón", expresó la artista, destacando la importancia de que " cualquier persona pueda conectarse a YouTube y vivir la experiencia".

Esta decisión llega como un bálsamo para los millones de fans que agotaron las siete fechas en Tecnópolis, dejando a muchos sin la oportunidad de asistir en persona. Ahora, la btrasciende fronteras, permitiendo que seguidores de todas partes se unan a la fiesta desde sus hogares, manteniendo viva la expectativa por un evento que promete ser épico.

Un viaje musical de tres horas Tini Stoessel presenta Futttura, un festival que retratará su carrera artística. Foto: Instagram @tinistoessel Tini Stoessel presenta Futttura, un festival que retratará su carrera artística. Foto: Instagram @tinistoessel Lo que espera en Futttura no es solo un concierto; es una retrospectiva vibrante de la trayectoria de Tini, recorriendo las canciones que han marcado cada etapa de sus 15 años en la industria. La cantante adelantó que el show durará aproximadamente tres horas, con muchos momentos que revivirán hits icónicos y sorpresas que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.