Tini Stoessel anunció una nueva modificación en el ingreso a Tecnópolis: qué dice el comunicado oficial

Las inmediaciones del predio en el que se desarrollará Futttura ya está lleno de fans que esperan para ingresar. La producción emitió un nuevo anuncio.

Ansiedad y mucha incertidumbre por el comienzo del show en medio de las contingencias climáticas.

Todo indica que la primera jornada del esperado show de Tini Stoessel no dará marcha atrás, pese a las contingencias climáticas que obligaron a la cantante a anunciar que el concierto previsto para este viernes 24, debió reprogramarse para el lunes 27 de octubre.

Copia de Diseño sin título (36) El ingreso a Tecnópolis en horas de la mañana. Tini Stoessel aún no emitía el primer anuncio respecto a las contingencias climáticas. Foto: Instagram @mecomprendezmendez El ingreso a Tecnópolis ya se encuentra repleto de fans de Tini, que desde muy temprano aguardan para poder ingresar. Distintos medios de comunicación mostraron el acceso al predio, imágenes preocupantes en las que se veía la entrada seriamente inundada con autos tapados de agua. Pero eso no detuvo a los seguidores que sueñan con disfrutar del festival, aunque la organización de Futttura ha mantenido informado a los asistentes, la incertidumbre se fue apoderando de quienes se encuentran en la entrada del show, expectantes ante la posibilidad de una nueva reprogramación o de algún cambio de último momento que no afecte al espectáculo que ansían ver y escuchar.

El anuncio de Tini Stoessel sobre el cambio de hora para el ingreso a Tecnópolis futttura-tecnopolis2 Las intensas lluvias generaron problemas en el acceso al predio en el que se presentará Tini Stoessel. Foto: Instagram @tinistoessel En horas de la mañana, Tini anunció que por los anegamientos causados por las lluvias, el ingreso a Tecnópolis programado para las 13.00 de éste sábado, fue reprogramado para las 17.00, además dijeron que a las 14.00 anunciarían algún nuevo cambio. Cabe recordar que el público espera disfrutar de una jornada completa en el festival, mientras aguardan el comienzo del concierto, y el retraso en la apertura de puertas acorta el tiempo de su experiencia.

Tini Es Hoy Tini Stoessel adelantó a sus fans que todo sigue en marcha. Foto: Instagram @tinistoessel Horas después, cerca de las 14.00, la cantante hizo una publicación que encendió la esperanza de los fans. Compartió en su cuenta de Instagram una historia con una foto de ella en su etapa de preadolescente, con un texto que dice: “ES HOY!!!!”. Si bien no era un anuncio oficial, daba a entender que habían buenas noticias para las miles de personas que se estaban desplazando hacia Tecnópolis.