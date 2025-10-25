Postergaron el horario de ingreso al show de Tini Stoessel tras fuertes inundaciones en el acceso a Tecnópolis

Luego de una extensa fase de preparación, el esperado concierto denominado Futttura, liderado por la reconocida artista Tini Stoessel, está experimentando severas dificultades originadas por las fuertes lluvias anunciadas en gran parte de Buenos Aires. Esta situación generó gran angustia en la vocalista y la obligó a comunicar la reprogramación de la función inaugural, la cual estaba prevista para el pasado viernes 24 de octubre. El esfuerzo desplegado durante meses se vio truncado momentáneamente por la inclemencia del tiempo y las graves inundaciones en los accesos al predio.

El show pautado para la jornada de este sábado aún se mantenía en la agenda, sin embargo, el violento temporal que azotó la región durante la madrugada generó importantes anegamientos, lo que motivó a la producción a adoptar determinaciones adicionales. Pese a que el encuentro no ha sido cancelado definitivamente, los responsables del show de Tini informaron que la hora de inicio sufriría una modificación. La apertura de las puertas, originalmente fijada para las 13:00 horas, fue reprogramada para las 17:00, mientras se evalúa cómo enfrentar los inconvenientes generados en el ingreso.

El comunicado emitido por la producción del show de Tini Stoessel futttura-tecnopolis2 La lluvia intensa generó problemas en el acceso al predio en el que se presentará Tini Stoessel. Foto: Instagram @tinistoessel El equipo de logística de la puesta en escena, a través de sus canales digitales, difundió un comunicado oficial detallando los motivos del retraso: “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13:00 a las 17:00. Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14:00 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio. Todo el equipo y el escenario de FUTTTURA se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00”. La prioridad es asegurar la integridad de los asistentes y el correcto desarrollo del espectáculo.

La fuerte angustia de Tini Stoessel tras reprogramar la fecha inaugural de Futttura Confirmaron la reprogramación del show de Tini Stoessel en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber A escasas horas de lo que marcaría verdadero suceso en Tecnópolis, la cantante se mostró profundamente apenada tras confirmar que su primera presentación de Futttura, su nueva era musical, debía ser postergada a causa de las condiciones climáticas desfavorables. La organización reveló que la fecha inaugural, que se llevaría a cabo este viernes, finalmente será celebrada el lunes 27 de octubre, conservando la locación y el horario original. Este cambio representa un desafío para todos los involucrados, pero es necesario para garantizar un evento de calidad. Algo que, sin dudas, complicó el bolsillo y los planes de los fans que viajaron desde distintos puntos del país y el mundo, ocasionando reprogramación de vuelos, cancelación de hospedajes, compra de nuevas localidades, y una lista de gastos inesperados que muchos no pueden costear.