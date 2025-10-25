La publicación de Tini Stoessel mientras sus fans temen otra reprogramación en el primer show de Futttura

Las consecuencias que dejaron las fuertes lluvias en Buenos Aires causaron modificaciones en el ingreso a Tecnópolis. Los seguidores aguardan una respuesta.

Después de dar un angustioso anuncio a pocas horas de la fecha inaugural de su show Futttura, anunciando la reprogramación del concierto pautado este viernes 24 de octubre para el lunes 27, Tini Stoessel hizo una pu nueva publicación que llamó profundamente la atención de sus seguidores.

En la mañana de este sábado, la organización del evento emitió un comunicado oficial anunciando que la apertura del ingreso a Tecnópolis, que estaba prevista para las 13.00, sería reprogramada para las 17.00, debido a las inundaciones en los accesos al predio en el que se desarrollará el festival.

La producción ha sido pensada para desarrollarse al aire libre generando que los asistentes tengan una experiencia envolvente, con 3 escenarios dispuestos en distintos puntos del lugar, entre otras actividades que lo transforman en un festival, más que en un mero concierto que repasa su carrera artística. Los fans llegaron en las primeras horas de la madrugada de este sábado a las inmediaciones de Tecnópolis, encontrándose con serias inundaciones en el ingreso, autos tapados de agua hasta el techo y anegamientos que dificultan transitar con seguridad por el lugar.

El anuncio de la postergación del ingreso al show de Tini Stoessel futttura-tecnopolis2 Tini Stoessel y su producción anunciaron el retraso en la apertura de puerta para el ingreso al predio en el que se desarrollará el festival Futttura. “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13:00 a las 17:00. Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14:00 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio. Todo el equipo y el escenario de FUTTTURA se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00”, expresó el comunicado que difundió la cantante en sus redes sociales.