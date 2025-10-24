Los incisivos comentarios de Ángel de Brito sobre Tini Stoessel tras el video en el que se quebró en llanto

El periodista no dudó en lanzar una picante crítica dirigida a la cantante luego de la angustiosa publicación por la reprogramación de su show por mal clima.

Los tajantes comentarios de Ángel de Brito se generaron en su programa de streaming en Bondi Live, allí criticaron junto a su panel a Tini Stoessel por la forma en la que la joven intérprete comunicó a sus seguidores el drástico cambio de la primera fecha de sus presentaciones. El concierto, pautado originalmente para este viernes 24 en las instalaciones de Tecnópolis, debió ser reprogramado para el lunes 27 a causa de las adversas condiciones meteorológicas.

El anuncio de Tini Stoessel y las repercusiones Confirmaron la reprogramación del show de Tini Stoessel en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber video" id="1835184-1360212847_wrap"> La artista, notablemente conmovida, difundió un video en sus plataformas digitales para notificar la postergación. En un instante cargado de emoción, se dirigió a su audiencia, manifestando su profunda pena: “No saben cuánto lamento tener que haber informado esto… La ilusión que teníamos todos de vernos, me pone muy triste la verdad. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”. Este sincero despliegue de lágrimas, motivado por la imposibilidad de encontrarse con sus fanáticos, fue lo que desató una oleada de comentarios en las redes sociales y, finalmente, la ácida réplica de un conocido conductor.

El periodista de espectáculos, Ángel de Brito, no tardó en ofrecer su categórica apreciación sobre la situación. El conductor, conocido por su frontalidad, instó públicamente a que alguien cercano interviniera para proteger a la estrella, sugiriendo un desequilibrio que superaba el mero evento climático. “El video este que subió llorando por la suspensión del show… Por favor, que alguien la cuide a Tini Stoessel. Alguien que agarre a esa chica y la cuide y rescate de lo que esté viviendo”, sentenció sin rodeos, poniendo el foco en la vulnerabilidad de la cantante.

La severa crítica de Ángel de Brito Ángel de Brito fue contundente al referirse al video de Tini Stoessel llorando Ángel de Brito fue contundente al referirse al video de Tini Stoessel llorando por la reprogramación de su show. Video: Bondi Live El referente mediático prosiguió con su implacable crítica, argumentando que una figura de su prestigio no debería exhibir tal angustia por una simple postergación climática. “Una artista de la talla, de su categoría no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron todos sus fans”, continuó el periodista, minimizando la gravedad del motivo que la llevó a las lágrimas.