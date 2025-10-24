Un famoso conductor de canal América tildó a la China Suárez de "mentirosa serial"

El periodista de espectáculos no dudó en exponer públicamente su tajante crítica respecto a la novia de Mauro Icardi.

Recientemente la China Suárez, optó por encarar de frente a sus detractores en redes sociales. La mediática determinación consistió en mostrar públicamente a diversas usuarias que le habían enviado mensajes cargados de lapidarias críticas. Esta acción, que buscaba exponer la hostilidad en el mundo digital, no pasó inadvertida para el mundo del espectáculo, ni para uno de los conductores de canal América que no perdió la oportunidad de decir lo que piensa respecto a la artista.

La implacable opinión del presentador de canal América Para Ángel de Brito, la participación de la intérprete en el revuelo que envuelve a Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi ha sido un punto recurrente de juicio, tanto para él como para el staff que lo acompaña en su programa de televisión. Al interactuar con sus seguidores en la "cajita de preguntas" de su perfil de Instagram, recibió una consulta directa sobre el reciente accionar de la artista: “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag*?”.

De Brito contra la China La picante respuesta de Ángel de Brito respecto a la China Suárez. Foto: Instagram @angeldebritooki La réplica de De Brito a uno de sus seguidores en la plataforma fue contundente y reveladora, manteniendo su postura crítica hacia la China. “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”, sentenció el presentador.

Otro seguidor, sumergido en la vorágine de las controversias, interrogó al animador con una pregunta que aludía directamente a la estrella: "¿Qué fue ese brote de la nipona?, ¿no era que no le importaba?". La contestación de De Brito a esta inquietud fue de una severidad que no dejó lugar a dudas: "Nunca le creería a una mentirosa serial". Es bien sabido en el medio que De Brito tiene una postura sólidamente establecida no solo respecto a la China Suárez, sino también sobre todos los involucrados en el resonante caso bautizado como "Wanda Gate".