Confirmaron la reprogramación del show de Tini Stoessel en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber

Tini Stoeessel preparó un gran espectáculo y promete hacer vibrar a Tecnópolis con Futtura, el nombre de su nuevo concierto. Los fanáticos de la artista se encontraban con una gran expectativa por asistir al show pero tal como adelantó MDZ, el show se reprogramó.

"Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora", expresaron en la publicación

La producción confirmó la reprogramación del show de Tini Stoessel Captura de pantalla 2025-10-23 173157 Reprogramaron el show de Tini Stoessel. Foto: Instagram/ @akemusic. Además, agregaron: "Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en [email protected]".

El llanto de Tini Stoessel por la suspensión del show Tini Stoessel se pronunció tras la noticia y expresó su tristeza: "No saben cuanto lamento tener que haber informado esto. Se el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teniamos todos".