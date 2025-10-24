El encarecido pedido de Tini Stoessel a sus fanáticos antes del show de Futttura: "Lamentablemente no se..."

La artista de pop se dirigió a la comunidad con un fuerte pedido a través de sus redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar.

Tini Stoessel se prepara con sudor y corazón para ocho noches en Tecnópolis. FUTTTURA promete ser una jugosa apuesta, con la cual repasará su vida profesional y personal. Tras meses de creación, el primer show está a la vuelta de la esquina a punto de ser develado.

Los fanáticos no pueden esperar y la emoción es evidente. Del 25 de octubre al 15 de noviembre, tres escenarios en simultáneo serán testigos del talento de la argentina. Sin embargo, la ansiedad juega una mala pasada y Tini, lo sabe. La artista decidió utilizar sus redes sociales para un fuerte comunicado, en el que pide paciencia y valoración por el trabajo de tantos meses.

El mensaje de Tini image Tini Stoessel en redes. Créditos: X Con un evidente mensaje encarecido, la cantante se expresó a través de X: "Amores, lamentablemente no se pueden controlar los vídeos que se filtren , pero les pido que si ven alguno me ayuden a no difundirlo".

Luego, con cierto humor y ternura que la caracteriza, la popstar aclaró: "No se pongan locxs, ni peleen, porque lxs conozco. Quiero que el show sea una sorpresa para ustedes y me daría una pena inmensa que se filtren más cosas. Lxs amo con todo mi corazón, ya casi nos vemos".

Ante la petición, los tinistas no dudaron en escribirle a Stoessel: "Oki amor voy a tratar de no pelear", "Te amamosss ojalá que el clima nos acompañe para vivirlo al máximo se reprograma en caso de lluvia", "Bueno hacer caso y dejar de difundir fotos y videos de tal persona acá en tiktok y nose donde más esta subiendo saben se quien y de quienes hablo".