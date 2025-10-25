Así se vivió la previa del primer show del Festival Futttura de Tini: brillos, música y una noche para recordar

Luego de idas y vueltas, Tini Stoessel pudo ofrecer primer show de su tan esperado festival Futttura. El color de la previa en sus fanáticos.

El inicio de los ocho shows de Tini Stoessel para terminar este 2025 a lo grande debía comenzar el pasado viernes 24 de octubre, pero el terrible temporal que azotó Buenos Aires obligó a la producción a darle de baja a esa primera fecha y reprogramarla.

Lo más importante en la previa de Futttura Las fanáticas ingresan al predio donde Tini dará su primer gran show de Futttura Las fanáticas ingresan al predio donde Tini dará su primer gran show de Futttura De esa manera, este sábado comenzó la gran vuelta de Tini por Tecnópolis con una gran cantidad de fanáticas que esperaban ansiosas por ver lo que será la fiesta más grande de la historia de la artista de Violetta. MDZ Online está presente con Renata Seosne y te cuenta lo más importante con fotos y videos para ver cómo acuden los fanáticos y lo primero que verás si tienes entradas para las próximas funciones.

Looks en la previa a Futttura. Con este increíble festival al que llamó Futtura y presentó hace varios meses, Tini Stoessel prometió que dará un gran repaso por toda su carrera incluyendo su variedad de discos como Un mechón de pelo, Quiero volver, Cupido, Tini Tini Tini y más. Sus seguidoras desde el comienzo esperan un paso del recuerdo por lo que fue Violeta para la gran artista que es hoy, pero solo queda esperar para el desarrollo total de la fiesta.

merch futttura En lo que respecta al merchandising oficial del evento, varía desde tops a $54.999, remerones a $59.999, pantalones a $99.999, buzos a $109.999. Además, entre la gran cantidad de productos, se encuentran accesorios como: medias a $9.999, botellas a $29.999, gorras a $39.999 y tote bag a $24.999, entre demás productos.

Pantallas de Futttura. Por otro lado, el gran espacio de Tecnópolis donde Tini cantará para todos también cuenta con un lugar de comidas para que las fans puedan alimentarse e hidratarse durante toda la jornada. La oferta es variada y parte de un cono de papas a $12.000, una hamburguesa a $15.000 y bebidas a $8.000.