Mario Pergolini busca arrasar en el rating del lunes con un artista internacional como invitado: quién es

El conductor comienza una nueva semana y dieron a conocer la gran figura que se sentará a charlar con él.

El periodista estará muy bien acompañado en su programa. Foto: captura de video/ El Trece.

Mario Pergolini y Otro Día Perdido se van convirtiendo con el correr de los meses en el clásico de las noches de El Trece. El conductor le pudo encontrar la vuelta a su ciclo y tras un flojo arranque logró establecer buenos números en cuanto al rating y se encuentra contento.

El conductor de El Trece lleva adelante un gran formato que mezcla música, charlas mano a mano con grandes figuras y hasta magia de la mano de Agustín "Rada" Aristarán. Por supuesto que también se encuentra el gran aporte de Laila Roth, quien le da frescura y buen humor al programa.

En la edición de este lunes post elecciones Mario Pergolini tendrá como invitado a un artista de nivel internacional que tiene una extensa trayectoria. Se trata nada más ni nada menos que de Juanes, el cantante y compositor colombiano se enfrentará a las preguntas del exconductor de CQC.

El artista internacional con el que Mario Pergolini buscará arrasar en El Trece Captura de pantalla 2025-10-27 205256 Mario Pergolini tendrá como invitado a Juanes en El Trece. Foto: captura de pantalla Instagram/ @otrodiaperdido. Desde las redes sociales del programa realizaron el clásico anuncio con la imagen, pero además compartieron un video del cantante: "Cómo están, soy Juanes, voy a estar en Otro Día Perdido con Mario, así que no te lo pierdas".