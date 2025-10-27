Mario Pergolini busca arrasar en el rating del lunes con un artista internacional como invitado: quién es
El conductor comienza una nueva semana y dieron a conocer la gran figura que se sentará a charlar con él.
Mario Pergolini y Otro Día Perdido se van convirtiendo con el correr de los meses en el clásico de las noches de El Trece. El conductor le pudo encontrar la vuelta a su ciclo y tras un flojo arranque logró establecer buenos números en cuanto al rating y se encuentra contento.
El conductor de El Trece lleva adelante un gran formato que mezcla música, charlas mano a mano con grandes figuras y hasta magia de la mano de Agustín "Rada" Aristarán. Por supuesto que también se encuentra el gran aporte de Laila Roth, quien le da frescura y buen humor al programa.
En la edición de este lunes post elecciones Mario Pergolini tendrá como invitado a un artista de nivel internacional que tiene una extensa trayectoria. Se trata nada más ni nada menos que de Juanes, el cantante y compositor colombiano se enfrentará a las preguntas del exconductor de CQC.
Desde las redes sociales del programa realizaron el clásico anuncio con la imagen, pero además compartieron un video del cantante: "Cómo están, soy Juanes, voy a estar en Otro Día Perdido con Mario, así que no te lo pierdas".
Del ciclo de El Trece ya han participado diferentes personalidades como Antonio Laje, Federico Bal, Griselda Siciliani, Martín Seefeld, Romina Gaetani, Natalie Pérez, Topa, entre otras figuras. Sin lugar a dudas que el programa va ganando más público y con la llegada de Juanes promete arrasar.