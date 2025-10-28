"Quedé loco": Juanes reveló a Mario Pergolini que Rocky lo salvó del bullying y lo volvió adicto al ejercicio

Juanes pasó por Otro día perdido y le contó a Mario Pergolini que su amor por el ejercicio nació tras ver la película Rocky.

El estudio de Otro día perdido fue el escenario de una conversación que trascendió la música, cuando el conductor Mario Pergolini se encontró cara a cara con el artista colombiano Juanes, quien está en Argentina como parte de su gira por el país.

La confesión de Juanes a Mario Pergolini Juanes habló del entrenamiento físico con Pergolini. El conductor del ciclo nocturno manifestó su sorpresa al ver al artista actuar sin remera: “Viendo tus posteos de Instagram, hay uno que me llamó la atención. Te vi cantando en cuero”. En tono de broma, añadió: “Si yo estuviese como vos, también estaría en cuero todo el tiempo. Vos, ¿todos los días hacés ejercicio?”.

Durante la respuesta del colombiano, la producción del programa ofreció a los televidentes el video del que hablaba Pergolini. El momento causó una reacción de timidez en el cantante: “Qué pena, hombre. Qué vergüenza”.

juanes otro dia perdido Juanes visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido. El Trece Acto seguido, Juanes profundizó sobre el origen de su disciplina con el ejercicio físico y reveló una historia personal que se remonta a su infancia. El cantante recordó que “Cuando era muy pequeñito, era muy gordito. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo comía solamente papas fritas”. El punto de inflexión llegó de manera inesperada y gracias a una figura cinematográfica que marcó a generaciones.