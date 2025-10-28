Presenta:

"Quedé loco": Juanes reveló a Mario Pergolini que Rocky lo salvó del bullying y lo volvió adicto al ejercicio

Juanes pasó por Otro día perdido y le contó a Mario Pergolini que su amor por el ejercicio nació tras ver la película Rocky.

Antonella Ramírez

Juanes se volvió adicto al ejercicio por Rocky. / Captura El Trece

El estudio de Otro día perdido fue el escenario de una conversación que trascendió la música, cuando el conductor Mario Pergolini se encontró cara a cara con el artista colombiano Juanes, quien está en Argentina como parte de su gira por el país.

La confesión de Juanes a Mario Pergolini

Juanes habló del entrenamiento físico con Pergolini.

El conductor del ciclo nocturno manifestó su sorpresa al ver al artista actuar sin remera: “Viendo tus posteos de Instagram, hay uno que me llamó la atención. Te vi cantando en cuero”. En tono de broma, añadió: “Si yo estuviese como vos, también estaría en cuero todo el tiempo. Vos, ¿todos los días hacés ejercicio?”.

Durante la respuesta del colombiano, la producción del programa ofreció a los televidentes el video del que hablaba Pergolini. El momento causó una reacción de timidez en el cantante: “Qué pena, hombre. Qué vergüenza”.

Juanes visit&oacute; a Mario Pergolini en Otro d&iacute;a perdido.

Juanes visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido.

Acto seguido, Juanes profundizó sobre el origen de su disciplina con el ejercicio físico y reveló una historia personal que se remonta a su infancia. El cantante recordó que “Cuando era muy pequeñito, era muy gordito. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo comía solamente papas fritas”. El punto de inflexión llegó de manera inesperada y gracias a una figura cinematográfica que marcó a generaciones.

Juanes sin remera.

“Hasta que, no sé cuándo, en los 90 o en los 80, no sé, apareció Rocky. Quedé loco. Entonces, empecé a hacer ejercicio”, reseñó Juanes, quien encontró en el personaje de Sylvester Stallone la inspiración para cambiar sus hábitos. Aquel inicio, terminó convirtiéndose en una adicción saludable: “En ese proceso de hacer ejercicio para rebajar, me volví adicto. Y me encanta”.

