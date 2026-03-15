Premios Oscar 2026: estos fueron todos los ganadores de una noche magnífica

La 98ª edición de los Premios Oscar concluyó con Una batalla tras otra como la gran triunfadora de la velada, logrando capitalizar 6 de sus 13 nominaciones . La obra de Paul Thomas Anderson no solo se llevó el galardón a Mejor película, sino que también le otorgó al cineasta sus esperadas estatuillas por dirección y guion adaptado, sumando además los reconocimientos en montaje y diseño de producción.

Sinners se consolidó con 4 estatuillas , destacando el histórico triunfo de Autumn Durald Arkapaw en fotografía, la primera mujer en lograrlo, y la victoria de Michael B. Jordan como mejor actor, junto a los premios de guion original y banda sonora. La gala cerró así una noche de hitos históricos.

La argentina Violeta Kreimer fue una de las productoras del corto Deux personnes échangeant de la salive, que ganó el premio al mejor cortometraje de acción real y Frankestein se quedó con tres estatuillas.

La 98° entrega de los Premios Oscar comenzó con un segmento de apertura liderado por Conan O’Brien . El conductor apareció caracterizado como la tía Gladys , personaje de la película Weapons, y protagonizó un montaje que repasó varias de las producciones nominadas de la noche. A través de un guion apoyado en la ironía, el presentador logró establecer un clima distendido para la gala desde los primeros minutos de la transmisión.

Amy Madigan se alzó con el Oscar a la Mejor actriz de reparto por su trabajo en Weapons (La hora de la desaparición). Al subir al escenario, la actriz rompió el hielo con una risa que remitió directamente a la villana que interpreta en el film de suspenso. En su discurso, Madigan destacó la labor de sus compañeras nominadas: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor.

Mejor película animada

oscars 3 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacadaemy

Las guerreras K-Pop se quedaron con el premio en su categoría. Al subir a recibir la estatuilla, la directora Maggie Kang dedicó el reconocimiento a sus raíces: “Esto es para Corea y para los coreanos en todo el mundo”, expresó desde el escenario.

Mejor cortometraje animado

oscars 2 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

El cortometraje canadiense The Girl Who Cried Pearls se quedó con el premio. La obra, dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, fue reconocida por su técnica de animación en stop-motion y una estética artesanal que recrea la atmósfera del Montreal de principios del siglo XX.

Espectáculo musical

Miles Caton protagonizó uno de los momentos musicales de la noche al interpretar I Lied to You, la canción principal de la película Pecadores. Con una puesta en escena que sumó bailarines y una banda numerosa, la presentación transitó entre el blues y el soul, manteniendo el despliegue visual que caracteriza a las grandes producciones nominadas.

Mejor diseño de vestuario

oscars 4 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

Kate Hawley se llevó la estatuilla por su labor en Frankenstein, la obra de Guillermo del Toro. Esta victoria marca su primer Oscar tras años de colaboración. El diseño se destaca por incorporar elementos visuales ligados a la ciencia, como estructuras celulares y radiografías, visibles principalmente en el vestuario del personaje de Mia Goth.

Mejor maquillaje y peluquería

oscars5 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

El equipo compuesto por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey obtuvo el Oscar por su trabajo en Frankenstein. El reconocimiento se centró en la complejidad técnica para transformar a Jacob Elordi, proceso que requirió la aplicación de 42 piezas de prótesis. Con esta estatuilla, la producción de Guillermo del Toro suma su segundo premio de la noche.

Nueva categoría: Mejor casting

oscars 6 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

One Battle After Another hizo historia en la 98ª edición de los Oscar al llevarse la primera estatuilla en la categoría de Mejor casting, rubro que la Academia inauguró este año. El premio, entregado por Gwyneth Paltrow, fue recibido por la directora de casting Cassandra Kulukundis, encargada de armar el elenco para la última producción de Paul Thomas Anderson.

Empate: Mejor cortometraje de ficción

oscars 7 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

La categoría dejó una de las sorpresas de la noche con un empate entre Deux personnes échangeant de la salive y The Singers (producción de Netflix), marcando el séptimo empate en las historia de los Oscars.

oscars 8 Los ganadores por empate. IG @theacademy

La victoria de Deux personnes échangeant de la salive tuvo un componente local destacado por la presencia de la argentina Violeta Kreimer, productora del proyecto, quien subió al escenario junto a los directores. Aunque formalmente la estatuilla se otorga a la dirección, el triunfo marca un hito para la participación nacional en esta 98° edición de los premios.

Mejor actor de reparto

seann penn El actor no estuvo en la ceremonia. Archivo MDZ

Sean Penn se alzó con su tercera estatuilla por su trabajo en Una batalla tras otra. Sin embargo, el actor no estuvo presente en la ceremonia, por lo que la categoría se quedó sin el habitual discurso de aceptación. Con este triunfo, Penn suma un nuevo hito a su carrera: ya contaba con un Oscar en este mismo rubro por Río Místico y uno como actor protagónico por Milk.

Mejor guion adaptado

El Oscar fue para Paul Thomas Anderson por One Battle After Another. El triunfo marcó un momento de gran relevancia en la noche, ya que se trata de la primera estatuilla para el director tras haber acumulado 14 nominaciones a lo largo de su trayectoria.

Mejor guion original

Ryan Coogler se quedó con el Oscar por su trabajo en Sinners (Pecadores), convirtiéndose en la primera categoría ganada de 16 nominadas. Con esta distinción, el guionista y director estadounidense ratifica el buen presente de una de las producciones más distinguidas de la noche, haciendo historia en la Academia.

In memoriam

diane keaton La actriz falleció el 11 de octubre. Archivo MDZ

El segmento marcó el punto de mayor sensibilidad de la noche, rindiendo tributo a las figuras de la industria fallecidas durante el último año. La secuencia fue abierta por Billy Crystal, quien dedicó palabras de afecto al director Rob Reiner.

Uno de los pasajes más conmovedores estuvo a cargo de Rachel McAdams, quien, visiblemente afectada, recordó el legado de Diane Keaton y su impacto en las nuevas generaciones de actores. El cierre del homenaje tuvo un sello de intimidad con Barbra Streisand: la artista despidió a su amigo Robert Redford con un sentido "siempre te voy a amar" antes de interpretar una pieza musical junto a la orquesta en vivo, sellando el tributo con el auditorio en silencio.

Mejor diseño de producción

Frankenstein con su tercera estatuilla de la noche. Tamara Deverell y Shane Vieau, las mentes detrás de la atmósfera visual, recibieron el premio destacando el apoyo de Netflix y el trabajo de las "muchas manos talentosas" que dieron vida a la ambiciosa puesta en escena de Guillermo del Toro.

Mejores efectos visuales

oscars 11 Los ganadores de los premios Oscar. IG @theacademy

Avatar: Fuego y cenizas se quedó con el premio, reafirmando el dominio tecnológico de la franquicia de James Cameron. La producción se impuso en una categoría competitiva frente a títulos como F1, Jurassic World: Rebirth, The Lost Bus y Sinnner.

Mejor cortometraje documental

oscars 9 Los ganadores de los premios Oscar. IG @theacademy

All the Empty Rooms se alzó con el Oscar. La obra, dirigida por Joshua Seftel y Conall Jones, retrata la cruda realidad de las infancias interrumpidas a través de las habitaciones de cuatro niños víctimas de tiroteos escolares en Estados Unidos. El momento más impactante de la premiación se vivió cuando la madre de una de las víctimas subió al escenario junto a los realizadores para compartir su testimonio, convirtiendo la entrega en un fuerte llamado a la reflexión sobre la violencia.

Mejor largometraje documental

oscars 10 Los ganadores en los premios Oscar. IG @theacademy

La estatuilla fue para Mr. Nobody Against Putin. La película, codirigida por David Borenstein y el propio Pavel Talankin, registra de forma clandestina la transformación de una escuela primaria en Karabash (Urales) en un centro de adoctrinamiento tras la invasión de Ucrania.

Mejor banda sonora original

Ludwig Göransson se llevó el Oscar a la Mejor banda sonora original por su trabajo en Sinners (Pecadores). Con esta victoria, el compositor sueco ratifica su dominio en la categoría, logrando amalgamar influencias del blues y el soul con el tono oscuro y sobrenatural de la película dirigida por Ryan Coogler.

Mejor sonido

oscars 12 Los ganadores de los premios Oscar. IG @theacademy

La película galardonada en dicha categoría es F1, imponiéndose ante Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores y Sirat.

El equipo premiado, integrado por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, fue reconocido por lograr una experiencia inmersiva que trasladó al espectador directamente a la pista. Para alcanzar ese nivel de realismo, el equipo instaló micrófonos en autos de carrera reales, capturando con precisión la potencia de los motores y la atmósfera de los circuitos, desde México hasta Abu Dabi.

Mejor montaje

oscars 16 Ganadores de los premios Oscars. IG @theacademy

Andy Jurgensen ganó por su trabajo en Una batalla tras otra. Con este reconocimiento, la película dirigida por Paul Thomas Anderson se posiciona como una de las grandes ganadoras de la jornada, acumulando ya cuatro estatuillas.

Mejor fotografía

oscars 13 Los ganadores de los Premios Oscar. IG @theacademy

Un momento histórico en la 98ª edición de los Oscar: Autumn Durald Arkapaw se alzó con la estatuilla por su trabajo en Sinners. Con este triunfo, se convierte en la primera mujer en ganar en esta categoría en toda la historia de la Academia.

Su discurso fue uno de los más potentes de la ceremonia. Visiblemente emocionada, pidió que todas las mujeres presentes en el Dolby Theatre se pusieran de pie, afirmando: “Siento que yo no podría estar aquí sin ustedes”.

Mejor película internacional

Noruega hizo historia al conseguir su primer Oscar en la categoría gracias a Valor sentimental (Sentimental Value). La película, dirigida por el aclamado Joachim Trier, logró imponerse a fuertes competidoras como El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Sirat (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Mejor canción original

Las guerreras K-Pop Una producción que superó en expectativas. Archivo MDZ

Las Guerras del K-Pop se hicieron del galardón con Golden (EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park). La victoria tuvo un sabor agridulce en la sala: por un lado, marcó la derrota número 17 de la legendaria Diane Warren.

Por otro, mientras los ganadores intentaban dar su discurso de agradecimiento, las luces del escenario se apagaron y el sonido fue cortado abruptamente. El inesperado incidente generó un clima de tensión y confusión total en el Dolby Theatre, dejando a los artistas surcoreanos sin la posibilidad de completar sus palabras tras el histórico triunfo.

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson consolidó su gran noche al alzarse con el Oscar por Una batalla tras otra. Esta es su segunda estatuilla personal de la velada, y el quinto galardón para la película. Con este triunfo, el cineasta finalmente rompe su histórica racha de nominaciones sin victorias, transformándose en el gran protagonista de esta 98ª edición.

Mejor actor protagónico

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2rw9gg189o Michael B. Jordan, mejor actor. AFP vía Getty Images

Michael B. Jordan se alzó con el Oscar al Mejor actor por su papel en Sinners. Visiblemente emocionado, Jordan agradeció a su director y amigo Ryan Coogler, marcando la quinta colaboración exitosa entre ambos. El triunfo de Jordan se considera un "batacazo" frente al favorito de la temporada, Timothée Chalamet (Marty Supremo).

Mejor actriz protagónica

mejor actriz La rubia se coronó como la mejor actriz. IG @theacademy

Acercándose al ansiado final, Saoirse Ronan se llevó el Oscar a la Mejor actriz por su papel en Hamnet. La actriz irlandesa culmina así una temporada de premios perfecta, sumando la estatuilla de la Academia a su vitrina tras haber ganado previamente en los Globos de Oro, los BAFTA y los SAG.

Este triunfo representa su primera estatuilla después de varias nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo aquel reconocimiento como actriz de reparto por La hija oscura (The Lost Daughter).

Mejor película: Una batalla tras otra

la mejor pelicula La máxima galardonada de la noche. IG @theacademy

Tras cinco estatuillas, la producción se consagró como la Mejor Película del año, sumando una sexta y la más importante. La victoria de la película coronó una velada marcada por la emoción, discursos reivindicativos y un fuerte reconocimiento a los logros técnicos y actorales. Con este premio, la producción se inscribió en la selecta lista de los grandes clásicos premiados por la Academia, sellando el 2026 como el año en el que el talento de Paul Thomas Anderson obtuvo su merecido lugar en la industria.