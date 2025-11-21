Fuerte descargo de Tomás Dente contra Carla Conte: "Empezó mostrando las lolas para después..."

El periodista de espectáculos, Tomás Dente, reapareció con una editorial incendiaria dirigida específicamente hacia una figura que acaba de reintegrarse al circuito mediático de la mano de Marcelo Tinelli. La destinataria de estos dardos fue Carla Conte, quien recientemente se sumó a la programación del canal de streaming del famoso productor. Lejos de felicitarla, el conductor puso en tela de juicio la ética de la activista con declaraciones contundentes: "La vida de esta señora es una incoherencia, subestima el trabajo del otro, categoriza a la gente según su nivel de popularidad".

En su análisis, el presentador hizo hincapié en la evolución de la imagen pública de la actriz, contrastando sus inicios en la televisión de trasnoche con su actual militancia en el colectivo feminista. Según su visión, existe una contradicción entre ambas facetas que no dudó en señalar con ironía al referirse a su cambio de look. Al respecto, disparó sin filtros: "Empezó en 'Call TV' mostrando todas las lolas después, de repente, se hizo hipona se empezó a dejar las canas. Creen que ser feminista es dejarse las canas".

Las fuertes palabras de Tomás Dente con las que liquidó Carla Conte El picante descargo de Tomás Dente contra Carla Conte El picante descargo de Tomás Dente contra Carla Conte. Video: Entrometidos (NET TV) No conforme con criticar su ideología y estética de Conte, el comunicador procedió a desglosar el desempeño profesional de su colega en diversos ciclos televisivos. Recordó su paso como panelista y conductora, sugiriendo que su aporte en programas como "Confrontados" o "LAM" fue mínimo en comparación con sus compañeros de equipo. Sobre esta etapa, fue lapidario al describir su rol: "Se sentó con Ángel a hacer puterio, fue Angelita en #LAM, co-condujo con @rodrilussich 'Confrontados' pero no hacia nada, hacía todo Rodrigo y ella se reía como un potus".

Carla Conte Foto: Instagram El periodista de Net TV no dudó en criticar a la bailarina. Carla Conte Foto: Instagram El punto más álgido del descargo llegó cuando se abordó la relación laboral actual entre la conductora y el empresario de Bolívar. El periodista remarcó la hipocresía de haber emitido juicios negativos sobre el "Cabezón" en el pasado, para terminar aceptando un puesto en su nuevo proyecto digital años más tarde. Indignado, cuestionó: "Criticó a Marcelo Tinelli en todos los medios de comunicación para qué? para terminar con él (unos años después) en un streaming haciendo las mismas estupideces que hace 10 años".