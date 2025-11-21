Eugenia Tobal descalificada de MasterChef Celebrity: revelaron detalles sobre su polémica salida

La actriz dejó el certamen culinario en medio de rumores. Periodistas de espectáculos contaron los pormenores detrás de la finalización de su participación.

MasterChef Celebrity, el certamen de cocina más famoso de la televisión argentina enfrenta una nueva controversia que pone en duda la veracidad de sus eliminaciones. Lo que parecía ser una despedida estándar por un plato mal ejecutado, escondería en realidad una trama de tensiones acumuladas y negociaciones detrás de cámara. Según trascendió en las últimas horas en algunos programas de chimentos, la reciente salida de Eugenia Tobal no fue producto de un error culinario fortuito, sino el resultado de una estrategia para maquillar una renuncia indeclinable.

El conflicto tendría su origen en los cruces previos entre la reconocida actriz y un polémico miembro del jurado, específicamente con el chef Germán Martitegui. A pesar de que la tensión al aire parecía haberse disipado, puertas adentro la relación habría quedado fracturada tras una devolución que la protagonista consideró inaceptable. Esta situación la habría llevado a tomar la decisión unilateral de abandonar la competencia, una determinación que no fue bien recibida por las autoridades del canal, quienes buscaron evitar a toda costa el impacto negativo de una renuncia abrupta en pleno éxito del ciclo de Telefe.

La supuesta renuncia de Eugenia Tobal Los detalles detrás de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity Los detalles detrás de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity. Video: DDM (América TV) Ante la negativa de la producción de MasterChef Celebrity de aceptar su dimisión directa, se habría llegado a un acuerdo para simular una competencia leal con un desenlace preestablecido. La información, que salió a la luz en el programa Intrusos (América TV), sugiere que se instruyó a la concursante para que su desempeño no estuviera a la altura de las exigencias, forzando así una salida "natural" por decisión del jurado. Paula Varela fue contundente al describir la maniobra: “Atención, porque en este mismo momento se está grabando la despedida de Eugenia. Ella hace un plato y no gusta. No renuncia como Valentina Cervantes, la descalifican porque cocinó mal”.

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity 2 La actriz tendría una pésima relación con un miembro del jurado del programa, además en el canal nunca la cuidaron. Foto: captura video Telefe La periodista profundizó en la mecánica de este presunto montaje, asegurando que no hubo sorpresa alguna para la protagonista al momento de escuchar el veredicto final. Según los datos aportados por el equipo de espectáculos, la actriz ya estaba al tanto de que su participación concluía en esa jornada específica. “Es una eliminación guionada”, sentenció Varela, agregando que fuentes cercanas confirmaron que “ella estaba esperando este día” para poner fin a su ciclo en el reality gastronómico sin romper su contrato de manera conflictiva.