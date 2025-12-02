La pregunta sin filtro de Moria Casán a Florinda Meza sobre su primera noche con Roberto Gómez Bolaños: "¿Le hiciste un...?"

La actriz, que encarnó a Doña Florinda en El Chavo del 8, estuvo presente este martes en La mañana con Moria y la conductora la sorprendió con una pregunta íntima.

Florinda Meza se encuentra en Argentina y, este martes, la artista que le dio vida al personaje de Doña Florinda en El Chavo del 8, fue entrevistada por Moria Casán para el programa que conduce la diva en Eltrece, La mañana con Moria.

En aquella charla, la actriz habló sobre la relación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Recordemos que Meza y "Chespirito" se enamoraron en la década de los '70, cuando comenzaron a trabajar juntos. En ese entonces, el actor se encontraba casado con Graciela Fernández. Años después, en 1989 precisamente, Gómez Bolaños se fue a vivir con Florinda Meza y en 2004 se casaron. El 28 de noviembre de 2014, el artista falleció, a sus 85 años.

Moria Casán y Florinda Meza en La mañana con Moria 2 La actriz habló sobre la relación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fiel a su estilo, Casán le hizo una consulta sin filtros sobre la intimidad de los actores. "¿Cuándo te puso horizontal?", le consultó la conductora a la invitada. "Pasó mucho tiempo", reconoció Meza.

"¿En la cama, mi amor?", indagó Moria. "Sí...", le contestó la artista. "Lo que habrá sido la primera noche", lanzó la diva. Florinda, sin problema en contestar, recordó: "Muy romántica, para mí fuera de lo común porque él era un hombre veinte años mayor que yo".