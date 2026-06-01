Conmocionada: los fuertes posteos de Romina Gaetani tras el asesinato de Agostina Vega

Romina Gaetani se expresó en sus redes sociales tras el femicidio de la menor de 14 años que fue encontrada sin vida en Córdoba.

El femicidio de Agostina Vega, de tan solo 14 años, conmocionó a la Argentina y diferentes figuras se expresaron tras el triste desenlace. La joven fue encontrada sin vida en un descampado ubicado en Córdoba y Claudio Barrelier se encuentra detenido como el único acusado del asesinato.

Romina Gaetani, quien denunció violencia de género por parte de su expareja, se expresó en sus redes sociales con un fuerte posteo. La actriz se sumó a Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Lali Espósito, quienes también compartieron mensajes.

"Agostina estaría con vida si hace un año no hubieran liberado a Barrelier, si hubiera condena social para los violentos, si les creyeran a las que denuncian, si el poder no se alimentara de la destrucción de nuestros cuerpos", fue una de las frases que la actriz incluyó en el carrusel.

Los posteos de Romina Gaetani tras el femicidio de Agostina Vega Posteos Romina Gaetani Romina Gaetani se expresó tras el femicidio de Agostina Vega. Foto: Instagram / @rominagaetani. Luego, compartió otra reflexión: "Porque la violencia machista existe. Porque las redes de violación existen. Porque los femicidios existen y porque existe una justicia patriarcal que llega tarde, desoye alertas, revictimiza a las víctimas y garantiza la impunidad".

Posteos Romina Gaetani (1) Romina se expresó en Instagram. Foto: Instagram / @rominagaetani.