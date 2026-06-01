Las Chicas de la Culpa comenzaron, al igual que Mario Pergolini, su segunda temporada en El Trece. Tanto Otro Día Perdido como el programa de las humoristas fueron las grandes apuestas que tuvo el canal y ambos están teniendo un presente muy positivo.

El domingo por la noche, llegó al living de Las Chicas de al Culpa la actriz Violeta Urtizberea . La artista ha protagonizado diversos papeles en novelas de renombre; sin embargo, se volvió viral una confesión que hizo en El Trece y que realmente sorprendió a todos en el estudio.

Todo empezó cuando Fer Metilli llevó al ciclo un juego en donde ella tuvo que elegir si prefiere "dormir con tanga de encaje o con un ronquido fuertísimo al lado". En ese instante, Violeta fue contundente con su respuesta.

Violeta Urtizberea sorprendió con una confesión íntima en El Trece: "Duermo sin..."

"Con tanga... Yo duermo sin bombacha", confesó la actriz. Malena Ginzburg ante esta declaración expresó que podía aparecer su hija a mitad de la noche y ella dejó en claro que duerme con "un shorcito en verano y un pantalón largo en el invierno".

Captura de pantalla 2026-06-01 065613 Violeta Urtizberea hizo una sorpresiva confesión en El Trece. Foto: captura de video / El Trece.

"Dicen que no es bueno dormir con bombacha", expresó Urtizberea. Posteriormente, las risas acapararon el estudio de El Trece, tanto en la tribuna como entre la protagonista y las conductoras.