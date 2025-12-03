Moria Casán logró que Florinda Meza revelara los últimos minutos de Roberto Gómez Bolaños: "Estaba ahí"

Florinda Meza abrió su corazón en una entrevista íntima con Moria Casán y reveló detalles inéditos de los últimos días de su esposo.

Los detalles de los últimos minutos de Roberto Gómez Bolaños por Florinda Meza. / Captura TV

El legado de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se ha reactivado con fuerza en el streaming gracias a la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. Lejos de la controversia que la producción generó, Florinda eligió un mano a mano con Moria Casán en La Mañana con Moria para desnudar la verdad sobre su icónico matrimonio.

El amor "real" que expresó Florinda Meza Los últimos minutos de Roebrto Gómez Bolaños. En la íntima conversación, Meza desmintió la idea de que su relación fuera un mero capricho del destino televisivo. Aseguró que el romance fue real y que la personalidad romántica de Bolaños fue determinante. “Sí, y él era romántico. Me fui enamorando de él, punto”, resumió la artista, reflexionando que si no se hubieran dicho todo con honestidad, el desenlace habría sido diferente.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza Los actores se casaron en 2004 Foto: ARCHIVO Florinda Meza, la inolvidable Doña Florinda, aseguró que su esposo tuvo una muerte tranquila. Archivo MDZ El momento más delicado de la charla fue al abordar el adiós final. Moria le consultó qué le dijo él antes de morir, y Florinda reveló que Roberto Gómez Bolaños ya no podía hablar, pero su mirada y sonrisa fueron su último mensaje. "Su mirada era linda, linda y una sonrisa. Él no tuvo estertores ni nada. Tuvo una muerte tranquila. Exhaló”, relató, echando por tierra cualquier mito sobre su partida.

Moria Casán y Florinda Meza en La mañana con Moria 2 La actriz reveló en el programa de Moria Casán que Chespirito "murió en mis brazos". Captura TV Además, la actriz aclaró el escenario de la muerte, confirmando que el dramático momento ocurrió en su hogar y con ella a su lado. “Sí, murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía".