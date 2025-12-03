Moria Casán logró que Florinda Meza revelara los últimos minutos de Roberto Gómez Bolaños: "Estaba ahí"
Florinda Meza abrió su corazón en una entrevista íntima con Moria Casán y reveló detalles inéditos de los últimos días de su esposo.
El legado de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se ha reactivado con fuerza en el streaming gracias a la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. Lejos de la controversia que la producción generó, Florinda eligió un mano a mano con Moria Casán en La Mañana con Moria para desnudar la verdad sobre su icónico matrimonio.
El amor "real" que expresó Florinda Meza
En la íntima conversación, Meza desmintió la idea de que su relación fuera un mero capricho del destino televisivo. Aseguró que el romance fue real y que la personalidad romántica de Bolaños fue determinante. “Sí, y él era romántico. Me fui enamorando de él, punto”, resumió la artista, reflexionando que si no se hubieran dicho todo con honestidad, el desenlace habría sido diferente.
El momento más delicado de la charla fue al abordar el adiós final. Moria le consultó qué le dijo él antes de morir, y Florinda reveló que Roberto Gómez Bolaños ya no podía hablar, pero su mirada y sonrisa fueron su último mensaje. "Su mirada era linda, linda y una sonrisa. Él no tuvo estertores ni nada. Tuvo una muerte tranquila. Exhaló”, relató, echando por tierra cualquier mito sobre su partida.
Además, la actriz aclaró el escenario de la muerte, confirmando que el dramático momento ocurrió en su hogar y con ella a su lado. “Sí, murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía".
Con la voz baja y una profunda sensibilidad, Meza no dudó en expresarle su gratitud: "Ojalá volviera de la muerte, pero le diría que gracias”. Luego, resumió su sentir: “Gracias por todo lo que aprendí de ti. Gracias por amarme. Gracias por permitir que yo te amara. Pero sobre todo, gracias por hacer mi vida interesante”.