Florinda Meza reveló cómo empezó su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños: "No era acoso, era cortejo"

Este martes, Florinda Meza pasó por La mañana con Moria , donde se animó a repasar cómo comenzó su historia con Roberto Gómez Bolaños a fines de los años 70, cuando compartían largas jornadas de grabación y el vínculo profesional empezó a transformarse en algo más profundo.

En diálogo con Moria Casán, la actriz habló sin rodeos sobre los primeros años junto al creador de El Chavo del 8. Recordó el contexto, los prejuicios de la época y las sensaciones que la atravesaron mientras él intentaba acercarse. "Roberto siempre me cortejó. Yo siempre pensé 'soy una joven, él es un viejo'", comentó entre risas, dejando en claro que al principio no imaginaba una relación entre ellos.

Meza también rememoró cómo vivía ese momento de su vida: enfocada en su trabajo y sin interés en formalizar con nadie. "Tenía pretendientes. Muchos. Pero yo no perdía mi tiempo en eso", aseguró la artista.

Cuando la conductora quiso profundizar en esos primeros gestos de intimidad, Meza dio detalles del magnetismo que ejercía Gómez Bolaños: "Él decía eso, pero yo no le creía porque pues él era un triunfador entonces. Él cuando hacía ese programa, cuando llegó a esa televisora, llevaba ya desde el 55 siendo una estrella de la escritura, de los guiones".

La artista recordó que, al conocerse, Gómez Bolaños estaba casado y era padre de seis hijos. A pesar de eso, la relación entre ambos se construyó lentamente a través de charlas interminables en los pasillos y camarines. "Conversaba mucho conmigo, yo conversaba mucho con Rubén, con Edgar, con él, siempre conversábamos mucho y la conversación era amena. Entonces él decía que yo era una joven muy madura y que por eso tenía una conversación tan amena", relató la actriz. Aunque, admitió que en aquel entonces dudaba de sus intenciones: "Y yo pensaba: 'A todas las debe decir lo mismo'".

Florinda Meza también recordó la fama de conquistador que rodeaba al creador de El Chavo del 8: las mujeres lo abordaban y él rara vez rechazaba la atención. Sin embargo, insistió en que su historia de amor no nació de inmediato. Aunque la conexión era evidente, ella mantuvo distancia. "Su conversación era linda, era muy simpático y cuando un hombre te hace reír, cuando un hombre te divierte, es un peligro", confesó la artista. Aun así, marcó que el romance tardó en llegar: "Pero yo siempre puse una barrera, durante cinco años puse una barrera".