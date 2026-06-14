Filtran el último video de "Gaspi" y Lucas Vignale: así los grabó una streamer antes de la tragedia

El humorista falleció en la jornada del domingo junto al cineasta y cuatro personas más. Tras la noticia, se viralizó una última grabación.

Tras la confirmación del fallecimiento del youtuber y humorista Gaspi (Gaspar Prim Díaz) y el cineasta Lucas Vignale en un trágico accidente de helicóptero, las redes sociales se hicieron eco de un material conmovedor: el que sería el último registro en video del creador de contenido, grabado hace apenas dos días.

El encuentro fue capturado de manera casual por Emetsuki, una creadora de contenido colombiana que se encontraba realizando una transmisión en vivo por las calles de Río de Janeiro frente a unos 2.000 espectadores. Al notar el parecido, la joven se acercó y confirmó que se trataba del influencer argentino, quien se encontraba acompañado por el mismo Lucas Vignale.

El video que recorre las redes Embed - Gaspi EmetSuki En el video del encuentro, que dura poco más de dos minutos, se percibe un clima de sorpresa y buena onda. Gaspi, fiel a su estilo, bromeó sobre las nacionalidades y se mostró accesible, tomándose fotografías y celebrando la casualidad del cruce.

Durante la breve charla, el youtuber brindó detalles sobre su itinerario, revelando que se encontraba en su primer día de viaje. "Nosotros estábamos esperando llegar al Mundial en Estados Unidos, pero dijimos 'vamos a hacer una escala en Río antes'", explicó Lucas Vignale.