La única e íntima entrevista de "Gaspi" junto a su mamá antes de la tragedia: su fuerte historia de vida

El mundo digital está de luto tras el trágico accidente aéreo en Brasil que se cobró la vida de "Gaspi" , el irreverente youtuber de 23 años, junto a otras víctimas como el músico Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale. En medio de la conmoción, cobra un valor incalculable la única entrevista pública que el creador de contenido brindó acompañado de su madre, Michelle .

A lo largo de esta extensa y profunda charla en Urbana Play, queda al descubierto el abismo entre el personaje ácido y provocador que conquistó las redes, y el joven soñador, vulnerable y autodidacta que luchó contra las adversidades desde su niñez para encontrar su lugar en el mundo del arte.

La pasión de Gaspi por las cámaras y la edición no fue un capricho adolescente, sino una vocación innata. Su madre, Michelle , recordó cómo desde pequeño mostraba un perfil distinto al de los demás niños, soñando con ser como el director Tim Burton a sus tiernos 4 años:

"Todos los chicos están jugando a la play y en vez de estar jugando al FIFA (...) el tipo lo único que hacía era editar botines y camisetas. A este tipo le gusta editar porque jugar no era la meta. Si a él realmente le encanta eso, vive eso, le gusta eso, prende una cámara y brilla, desde chico ", expresó Michelle en dicha grabación.

En su lugar, Díaz relató en aquel entonces cuando fue el momento que decidió grabar por primera vez: "Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara".

El verdadero salto a la fama ocurrió a los 17 años, cuando en plena pandemia dejó su casa en Tigre para vivir solo en el microcentro porteño: "Cuando empecé a bajar a las calles del microcentro, que la gente habla sola y nosotros éramos de Tigre, entonces como vivir en el centro era como un mundo nuevo, era los zombis. Es la cultura full argenta, viste, y de repente me empezó a fascinar hablar con la gente".

Un fuerte colapso mental

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El formato de entrevistas callejeras lo catapultó a la fama, pero también lo empujó hacia los límites. El impacto de la repentina exposición masiva tuvo un costo altísimo, llevándolo a alejarse de las plataformas durante dos años y al borde de la ruina económica, un momento crítico donde el apoyo de su madre volvió a ser fundamental.

"Estaba de mucha exposición, me sentía súper conocido y de repente no me la banqué, pero no me la banqué mentalmente. Tuve una época mía jodida mentalmente ahí, muy en personaje, también como lo que me funcionaba en las redes sociales y todo el mundo me lo aplaudía, me lo empecé a creer yo".

Su madre completó con su versión: "Yo le pagaba los servicios, acuérdense... el miedo de una mamá que no sabe qué es lo que está haciendo tu hijo porque ya como que decís, '¿será que voy a seguir sin poder? O sea, ¿será que no voy a tener que bancar más los servicios?'".

Gaspar, antes de ser "Gaspi"

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Uno de los momentos más impactantes de la entrevista revela una etapa completamente desconocida en la vida del youtuber. Lejos de las comodidades, entre los 8 y los 13 años, Gaspi y su madre vivieron en condiciones de extrema precariedad en Chile, forjando un vínculo inquebrantable.

"Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (...) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir". Y el humorista expresó: "No teníamos dónde volver porque mi casa de tigre estaba tomada".

Tras regresar al país sin un techo propio, Michelle consiguió trabajo en un hogar de niños en Avellaneda, donde ambos vivieron durante dos años mientras ella luchaba en soledad y a escondidas para recuperar su vivienda usurpada. En medio de esa dura realidad, ella logró construirle a Gaspi un refugio emocional.

"Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor", expresó Díaz en aquella entrevista.

El sueño inconcluso: la película que no llegó a filmar

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Hacia el final de la charla, un detalle vuelve el relato aún más desgarrador. Gaspi confesó que se encontraba completamente abocado a su sueño de ser cineasta y estaba escribiendo el guion de su primera película formal junto a su amigo Lucas Vignale (el joven cineasta que también falleció en el helicóptero en Río de Janeiro).

"Estoy escribiendo, estoy buscando a alguien que financie la película... es tragicómica, digo, mezcla de humor, mezcla de drama. Nada, estoy ahí con un amigo que es Lucas. Dirijo todo con él y escribo todo con él".

"La gente crece, loco. Y la gente evoluciona y puede tener una mirada artística, por más que no lo creas. A mí se me hace que de los 21 a los 22, emocionalmente, parece que hubieran sido 5 años en uno. Viví muchas cosas. Ahora tratando de cumplir ese sueño. De hacer lo que me gusta", cerró entre varias declaraciones.

Las palabras finales del joven resuenan hoy como un doloroso testamento de un artista que buscaba desesperadamente madurar, dejar atrás la polémica superficial y ser reconocido por su genuina pasión por el cine; un sueño que, trágicamente, quedó suspendido para siempre a sus 23 años.