La serie de Netflix que superó a Stranger Things y no te dejará levantarte del sillón: de qué se trata

Un nueva producción irrumpió en la plataforma de streaming con una trama que destronó a un gigante de la ciencia ficción en vistas globales.

El panorama del streaming global experimentó un giro inesperado. Pese al reinado indiscutido de los títulos de fantasía y ciencia ficción, un audaz western de venganza acaparó la atención del público y se coronó como la serie más vista Netflix en la actualidad. Contra todo pronóstico, esta producción épica ambientada en la frontera estadounidense superó en reproducciones a una de las franquicias más sólidas de la plataforma: Stranger Things, un hito de gran impacto para la industria.

El éxito de The Abandons, la nueva apuesta de Netflix 360 (1) El elenco de Los Abandonados, el drama épico de Netflix que mezcla venganza, crimen y un amor prohibido. Foto: NA La producción responsable de este logro es "The Abandons" o Los Abandonados, una creación de Kurt Sutter, mente maestra detrás de la aclamada saga de motociclistas Sons of Anarchy. La Agencia Noticias Argentinas confirmó que la trama, centrada en la despiadada lucha por la tierra y la supervivencia en la década de 1850 en el territorio de Washington, ha cautivado a la audiencia internacional. Este drama de época reviste la clásica contienda del western, ubicando a dos mujeres en el centro de un conflicto territorial que pone a prueba la lealtad y la moral de familias enteras.

La columna vertebral del argumento gira en torno al enfrentamiento entre dos figuras femeninas de temple indomable. Por un lado, se encuentra Fiona Nolan, encarnada por Lena Headey, una inmigrante irlandesa de profunda fe que comanda a un grupo de huérfanos y parias. Ella lucha con tenacidad por preservar su modesta, pero valiosa, porción de tierra. La contraparte es Constance Van Ness, interpretada por Gillian Anderson, una terrateniente opulenta e implacable que busca la expansión de sus dominios, impulsada por la riqueza de sus minas de plata.

La trama que cautivó a la audiencia El conflicto, que se intensifica por el control absoluto del valle, va mucho más allá de una disputa de propiedades. La sinopsis oficial revela que la trama incluye elementos de un turbio secreto que enlaza los destinos de las protagonistas, un amor prohibido que surge entre la nueva generación de ambas familias en pugna, y la aparición de dos crímenes que desatan una búsqueda de justicia personal. En definitiva, es una relectura del mito del oeste, donde los desprotegidos se alzan contra el poder de los acaudalados.