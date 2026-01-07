Los números del desplome en el rating de C5N en coincidencia con la debacle del kirchnerismo

C5N ha protagonizado en estos últimos meses una abrupta caída en el rating , alejándose de los prometedores números que venía cosechando el canal de noticias defensor del kirchnerismo en la recta previa a las elecciones legislativas nacionales.

Si tomamos el tramo final de 2025, C5N consiguió un muy buen promedio en el mes de septiembre, período que coindidió con el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. En ese mes, la señal conquistó un promedio de 2.40 puntos de rating , quedando muy cerca de TN, que dominó las mediciones con 2.55.

Luego, en octubre C5N acusó su primer desliz con la debacle del kirchnerismo en los resultados de las elecciones legislativas nacionales. En tal ocasión, la media mensual del canal opositor al oficialismo fue de 2.10 puntos de rating , mientras TN consiguió 2.46.

En noviembre, tras la confirmación de la derrota del kirchnerismo y sus tensiones internas, C5N se desplomó a un rating promedio de 1.58, aventajado claramente por TN, que ese mes hizo 2.27.

Jorge Rial, uno de los puntales que se salvan del descendente rating de C5N.

Por último, en diciembre de 2025 C5N siguió su caída libre, con una media de rating de 1.41, casi un punto debajo de TN, que cerró el año con un promedio 2.31 puntos.

De esta manera, la señal alineada con el kirchnerismo, ha experimentado en los últimos cuatro meses la notoria pérdida de un punto de rating respecto a la marca que había alcanzado en septiembre.

En el resultado anual, considerando de enero a diciembre de 2025, C5N quedó en el segundo lugar del ranking de toda la temporada con un promedio de rating de 1.91, superado por TN con 2.40, número con el que el canal de noticias líder en las mediciones incrementó la brecha con su rival respecto a 2024.