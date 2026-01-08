El exfutbolista se encontraba junto a sus familiares en una playa que no estaba habilitada.

Martín Demichelis se encuentra pasando unos días bastante complicados en Punta del Este. El exfutbolista fue filmado discutiendo con su pareja en un conocido parador y ahora se conocieron imágenes dramáticas de toda su familia en el mar.

En el programa A la Tarde (América) revelaron que el 31 de diciembre el exmarido de Evangelina Anderson junto a sus hijos decidieron meterse al mar en una playa que no estaba habilitada: "La familia Demichelis se estaba ahogando en Laguna Escondida en José Ignacio. Hace unas horas nos llega el video".

Luis Bremer, panelista del programa, se sorprendió al ver las fuertes imágenes: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue... Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso".

El dramático momento que pasó Martín Demichelis con sus hijos Martín Demichelis y su familia fueron arrastrados por el mar y se salvaron de milagro: "Podrían haber muerto" Según Karina Mazzocco, la playa no esta habilitada para bañarse: "Un grupo de salvavidas vieron la situación y los rescataron. Esto podría haber sido la peor noticia del año, no había llegado el momento de esta familia".