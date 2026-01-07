Micaela dialogó con Oliver, periodista de A la Tarde, tras el video viral en un conocido parador.

Martín Demichelis protagonizó un tenso momento en Punta del Este con su pareja luego de que fueron filmados discutiendo acaloradamente en un parador. La información la dio a conocer Puro Show y finalmente la novia del exfutbolista rompió el silencio.

"Ayer en el Balneario La Susana Beach de José Ignacio estaban almorzando tarde y diez personas más, entre las que se encontraba Micaela. Mientras almorzaban, Micaela se levanta enojada y detrás sale Martín Demichelis desesperado tratando de buscarla", comentó Matías Vázquez.

En A la Tarde (América), Micaela, la joven que fue vista con el exmarido de Evangelina Anderson en Mendoza, decidió hablar y contar los detalles de la supuesta pelea: "Lejos de eso, Oliver. Te aclaro que nunca hubo violencia ni gritos, ni llanto".

La palabra de la novia de Martín Demichelis tras la acalorada discusión ¡Contundente! La novia de Martín Demichelis rompió el silencio tras la pelea en Uruguay "Ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo. El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto", expresó en otra parte del mensaje desmintiendo los dichos de Matías Vázquez.