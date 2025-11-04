Contundente respuesta de Marcela Tinayre sobre los rumores del conflicto con Juana Viale: "No la invité"

Un rumor explosivo sobre un posible quiebre en el vínculo madre-hija más comentado del espectáculo sacudió la farándula recientemente.

El clan más famoso de la televisión quedó envuelto en un revuelo familiar de gran impacto. Durante los últimos días, proliferaron las conjeturas acerca de una fuerte disputa entre Juana Viale y su madre, Marcela Tinayre, que habría provocado un notorio distanciamiento entre ambas.

La información, que desató la avalancha de especulaciones, se originó en el programa de chimentos Intrusos (América TV). Allí, uno de sus conductores detonó el escándalo al sugerir que la falta de Juana en la reciente celebración por el cumpleaños de su madre había encendido las alarmas del círculo íntimo. Adrián Pallares precisó la fecha del acontecimiento: "El 31 de octubre Marcela Tinayre festejó su cumpleaños y estaba rodeada de familiares, de amigos, estaba su mamá, su nieto, Ámbar, pero no estaba Juana", señalando esta actitud como el principal disparador de las inquietudes.

El detrás de escena de la supuesta pelea entre Juana Viale y Marcela Tinayre Marcela Tinayre enojada con las preguntas de los cronistas respecto al rumor de una pelea con Juana Viale Marcela Tinayre enojada con las preguntas de los cronistas respecto al rumor de una pelea con Juana Viale. Video: Intrusos (América TV) Para añadir más leña al fuego, Rodrigo Lussich intervino para confirmar que la decisión de la reconocida actriz no obedecía a compromisos profesionales o de agenda. El conductor fue categórico al declarar que "La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible", dejando entrever que el motivo del faltazo al cumpleaños de su madre era de índole netamente personal, alimentando así la hipótesis de una pelea entre las figuras.

Marcela Tinayre, en el ojo de la tormenta por los dichos de una excompañera de Las Rubias Foto: Captura TV Marcela Tinayre en el ojo de la tormenta tras los rumores de una pelea con su hija. Foto: Captura TV Al ser interceptada por cronistas en un evento, Marcela Tinayre abordó la situación de forma contundente frente a los medios de comunicación. Esto sucedió en un evento solidario organizado para obtener fondos para el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, donde no solo se refirió a la presunta pelea con su Juana Viale, su hija, sino que también desestimó otro rumor: el que indicaba que ella suplantaría a su madre, Mirtha Legrand, en las icónicas cenas televisivas. Al ser interrogada sobre esta posible sustitución, la hija de la Chiqui se mostró indignada: "¡No! -reiteró- Acabo de entrar y me dicen disparates, uno detrás del otro".