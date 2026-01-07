En Puro Show compartieron una fuerte información que involucra a Martín Demichelis y a su nueva pareja.

Martín Demichelis vuelve a estar en medio de una gran tormenta luego de la información que se filtró en Puro Show. Es que el exmarido de Evangelina Anderson fue visto peleando con su supuesta novia, una chica con la que se lo pudo ver en el espectáculo que brindó Hernán Cattaneo en Mendoza.

A partir de ese momento, comenzó a circular la versión de que era pareja, aunque él se lo negó a Yanina Latorre. Ambos se encuentran juntos en Punta del Este, donde protagonizaron una tensa situación.

"Ayer en el Balneario La Susana Beach de José Ignacio estaban almorzando tarde y diez personas más, entre las que se encontraba Micaela. Mientras almorzaban, Micaela se levanta enojada y detrás sale Martín Demichelis desesperado tratando de buscarla", comentó Matías Vázquez.

Martín Demichelis y su nueva novia a los gritos en Punta del Este ¡Furia en Punta del Este! Martín Demichelis discutió a los gritos con su nueva novia: el video Posteriormente compartieron el video donde se los puede ver a Martín Demichelis y a Micaela peleando. En la imagen, ambos están en el interior del vehículo, ella al mando del volante y él en el asiento del acompañante.