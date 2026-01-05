Se filtró un chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo: "Sos un fuego, nena"

En las últimas horas, Ángel de Brito sacó a la luz una supuesta conversación entre el exfutbolista y una modelo.

Martín Demichelis volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia pública luego de que trascendiera una supuesta conversación privada que lo relaciona con una modelo, en un contexto marcado por su separación de Evangelina Anderson.

El contenido comenzó a circular en redes sociales y rápidamente escaló hasta convertirse en uno de los temas más comentados del día.

En las últimas horas se conoció un supuesto chat entre Demichelis y una modelo. La situación tomó mayor dimensión cuando Ángel de Brito difundió en sus redes sociales una imagen que mostraría el celular de una joven identificada como Camila Debenedetti. En la captura se observa un mensaje que habría sido enviado desde una cuenta atribuida al exjugador, lo que despertó todo tipo de interpretaciones y reavivó el interés mediático sobre su vida personal.

El mensaje que se viralizó generó impacto inmediato por su tono directo y sugestivo: "CamiII, me encantas, nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego, nena". La frase se replicó en cuestión de minutos y alimentó versiones sobre un posible acercamiento del entrenador a nuevas figuras del ambiente tras la ruptura con su pareja de años.

De acuerdo a la información que circuló, la modelo no habría buscado profundizar el intercambio y decidió compartir el chat con el periodista, quien optó por hacer público el contenido. A partir de allí, el tema se instaló con fuerza tanto en programas de espectáculos como en redes sociales.