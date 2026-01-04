El fuerte posteo de uno de los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson que luego borró: "No te..."

Durante casi dos décadas, Evangelina Anderson y Martín Demichelis se consolidaron como una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo. A través de mudanzas internacionales y desafíos profesionales, el vínculo se mantuvo bajo un manto de aparente armonía, resguardando la intimidad de sus tres hijos, incluso luego de la separación.

Sin embargo, esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida en las últimas horas por un rastro digital que, a pesar de haber sido eliminado rápidamente, dejó al descubierto una interna dolorosa que hasta ahora permanecía oculta a los ojos del público.

La protagonista de este inesperado revuelo fue Lola Demichelis , la hija del medio del matrimonio, quien siempre se había caracterizado por mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la joven publicó una frase cargada de angustia que encendió todas las alarmas en las redes sociales.

El mensaje, que fue capturado por diversos usuarios y difundido por el periodista Fede Flowers antes de desaparecer, expresaba una sentencia demoledora: "Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere" , palabras que fueron acompañadas por un emoji de un corazón vendado y un gesto de seriedad.

Este descargo surge en un momento de gran sensibilidad para el clan, especialmente tras las recientes versiones que ubican a Martín Demichelis en Uruguay junto a una mujer, alimentando con fuerza los rumores de un nuevo romance tras su salida de la dirección técnica de River Plate.

Mientras el hijo mayor, Bastian, continúa enfocado en su carrera deportiva siguiendo los pasos de su padre, el posteo de Lola parece evidenciar un quiebre emocional profundo en el vínculo filial, dejando entrever un distanciamiento que ninguno de los protagonistas había querido confirmar de manera oficial.

La versión de Evangelina

Evangelina Anderson Una interna familiar podría estallar. Créditos: Archivo MDZ

Por su parte, la modelo decidió romper el silencio, aunque optó por enfocarse en desmentir otras versiones que hablaban de un enfrentamiento generalizado con sus seres queridos. En una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, la modelo se mostró visiblemente indignada ante los trascendidos de un programa de espectáculos que aseguraban que estaba peleada con su familia de origen.

Anderson fue tajante al afirmar que se encuentra actualmente en la casa de sus padres junto a sus hermanas y calificó de "invento" cualquier tipo de conflicto interno, buscando llevar calma en medio de la tormenta mediática.