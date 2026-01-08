Verano en el cine: estas son las dos películas que estrenan hoy en la pantalla grande

Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son tres las nuevas recomendaciones de MDZ.

Tomá nota de los estrenos recomendados de este jueves. / Archivo MDZ

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan Primate primate estreno Primate es de lo más esperado para los fanáticos del terror. Captura Sinopsis: En PRIMATE, las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia.

Elenco: Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Victoria Wyant, Benjamin Cheng, Gia Hunter, Miguel Hernando Torres Umba, Kae Alexander, Tienne Simon, Charlie Mann

Duración: 96 minutos

Familia en renta familia en renta estreno Familia en renta, lo nuevo de Brendan Fraser. Captura Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.