Una reconocida influencer libertaria fue detenida por manejar alcoholizada: el video que generó polémica

Ocurrió en Mar de Ajó, mientras interceptaron un vehículo realizando maniobras particulares. Los policías captaron que se trataba de una joven promileísta.

"Haz lo que yo digo, no lo que yo hago". La premisa se cumple en Eugenia Rolón, una joven de 23 años que sigue a Javier Milei desde antes de la candidatura presidencial. Conocida por sus videos, donde la rubia explica cada paso y decisión del Presidente de la Nación, esta vez, fue noticia por un tema que sigue generando debate.

La crónica de los hechos La influencer libertaria se encontraba en Mar de Ajó, cuando fue sorprendida por efectivos policiales y se confirmó que tenía 1,89 de alcohol en sangre. Aunque lo peor fue el desenlace: un choque contra un poste. La noticia sorprendió en redes y por supuesto, fue motivo de decepción y burla.

Rolón iba a bordo de un Honda Fit que no era de su pertenencia, sino más bien de Iñaqui Gutiérrez, su pareja y también, influencer libertario y conocido por retuitear desde la cuenta oficial de la Casa Rosada un saludo personal de Año Nuevo con una foto suya junto a la propia influencer.

image Eugenia Rolón e Iñaqui Gutiérrez. Créditos: X A raíz de lo sucedido, el personal de tránsito y policial de la costa, procedieron con el secuestro del vehículo y la detención de Eugenia, quien fue buscada por Gutiérrez al momento del hecho.

Repercusión en redes image La prueba. Créditos: X / Mauro Zeta Los comentarios al respecto variaron: "Esta chocó un poste, otros chocaron el país", "El alcohol no tiene ideología", "La pelotud** de tomar y conducir, no se apoya", "Que le saquen el carnet, como lo harían con cualquiera de nosotros".