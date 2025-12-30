Presenta:

Escándalo en Nordelta: Sofía Gonet recibió una carta documento por tomar sol en topless

La denuncia resalta una supuesta obligación contractual de Sofía Gonet para cuidar su imagen pública y evitar el "descrédito".

MDZ Show

Qué dice la denuncia a Sofi Gonet. / Archivo MDZ

El mundo de las redes está que arde. Sofía Gonet quedó envuelta en un escándalo legal que nadie vio venir tras un fin de semana de relax en un exclusivo country de Zona Norte. La participante de MasterChef Celebrity fue el blanco de todas las miradas luego de que se filtraran imágenes de ella disfrutando del sol en topless en la propiedad de un allegado.

Sofía Gonet
La participante de MasterChef Celebrity enfrenta una advertencia por supuestas cláusulas de conducta en sus contratos.

Sin embargo, lo que parecía una tarde de verano corriente terminó en una notificación judicial que la propia influencer decidió exponer ante sus miles de fieles seguidores. Esto podría complicar por completo el fin de año y comienzo de 2026 para la Reini.

Guerra en el barrio privado: los detalles de la denuncia que pone en jaque a Sofía Gonet

La polémica estalló cuando el periodista Fede Flowers compartió las capturas de la joven semidesnuda. Aunque las borró casi al instante, el mundo 2.0 hizo lo suyo y las fotos se multiplicaron en minutos. Según trascendió en Intrusos, la situación generó un profundo malestar entre los residentes del complejo habitacional, quienes se habrían sentido agraviados.

El programa Intrusos confirm&oacute; que el malestar vecinal fue el disparador de la denuncia contra Gonet.

El programa Intrusos confirmó que el malestar vecinal fue el disparador de la denuncia contra Gonet.

La carta documento, enviada por una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva, es tajante: "Intimo a usted para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas". Además, el texto le advierte que debe abstenerse de "extralimitarse" en dichos que reflejen falta de respeto.

Se comparti&oacute; en lass redes sociales la intimaci&oacute;n legal que recibi&oacute; en su domicilio.

Se compartió en lass redes sociales la intimación legal que recibió en su domicilio.

En adición, le lanza un recordatorio letal sobre sus compromisos profesionales: "Le recuerdo que usted está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo".

Las fotos de la pol&eacute;mica fueron tomadas mientras la influencer tomaba sol en una casa de Nordelta, pero se eliminaron.

Las fotos de la polémica fueron tomadas mientras la influencer tomaba sol en una casa de Nordelta, pero se eliminaron.

La intimación judicial escala hacia amenazas de demandas más severas si la conducta persiste. El texto aclara que la acción se cursa “bajo apercibimiento de ocurrir al amparo jurisdiccional e instruir a nuestros letrados la promoción de las acciones civiles y/o penales que sean menester en procura del reconocimiento de nuestros justos derechos y como sociedad vulnerada en su intachable moral, ética y buenas costumbres”.

