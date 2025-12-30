Escándalo en Nordelta: Sofía Gonet recibió una carta documento por tomar sol en topless

La denuncia resalta una supuesta obligación contractual de Sofía Gonet para cuidar su imagen pública y evitar el "descrédito".

El mundo de las redes está que arde. Sofía Gonet quedó envuelta en un escándalo legal que nadie vio venir tras un fin de semana de relax en un exclusivo country de Zona Norte. La participante de MasterChef Celebrity fue el blanco de todas las miradas luego de que se filtraran imágenes de ella disfrutando del sol en topless en la propiedad de un allegado.

Sofía Gonet La participante de MasterChef Celebrity enfrenta una advertencia por supuestas cláusulas de conducta en sus contratos. @sofiagonet Sin embargo, lo que parecía una tarde de verano corriente terminó en una notificación judicial que la propia influencer decidió exponer ante sus miles de fieles seguidores. Esto podría complicar por completo el fin de año y comienzo de 2026 para la Reini.

Guerra en el barrio privado: los detalles de la denuncia que pone en jaque a Sofía Gonet La polémica estalló cuando el periodista Fede Flowers compartió las capturas de la joven semidesnuda. Aunque las borró casi al instante, el mundo 2.0 hizo lo suyo y las fotos se multiplicaron en minutos. Según trascendió en Intrusos, la situación generó un profundo malestar entre los residentes del complejo habitacional, quienes se habrían sentido agraviados.

gonet fotos El programa Intrusos confirmó que el malestar vecinal fue el disparador de la denuncia contra Gonet. @sofigonet La carta documento, enviada por una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva, es tajante: "Intimo a usted para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas". Además, el texto le advierte que debe abstenerse de "extralimitarse" en dichos que reflejen falta de respeto.

denuncia sofia gonet Se compartió en lass redes sociales la intimación legal que recibió en su domicilio. Captura de pantalla En adición, le lanza un recordatorio letal sobre sus compromisos profesionales: "Le recuerdo que usted está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo".