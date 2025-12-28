La picante invitación de Sofía Gonet a Germán Martitegui y una inesperada reacción: "Lo dejé mudo"

La cocina de MasterChef Celebrity se transformó en territorio de conquista. Sofía Gonet , o mejor conocida como “La Reini”, protagonizó un momento que descolocó no solo a la audiencia, sino al mismísimo Germán Martitegui , quien se vio envuelto en una situación de coqueteo directo que lo dejó sin respuestas.

Todo comenzó durante la habitual recorrida de los jurados por las estaciones de trabajo. Martitegui se acercó a la mesada de Gonet con su habitual mirada clínica para supervisar el avance de su plato y ofrecer su devolución técnica. Sin embargo, la tiktoker decidió que era el momento ideal para ejecutar un plan que nada tenía que ver con la gastronomía.

Con una seguridad envidiable, Sofía frenó la charla profesional con un planteo directo y una propuesta algo picante: “Última pregunta... ¿Qué hacés el viernes a la noche?” .

Embed - La picante invitación de La Reini a Germán Martitegui y una inesperada reacción que sorprendió: "Lo dejé mudo"

La reacción del chef fue inmediata y, a la vez, inexistente. Lejos de su habitual rigurosidad para marcar errores, Martitegui se quedó petrificado, mirando fijamente a la participante sin emitir sonido alguno .

El silencio en el estudio fue tan absoluto que la producción no dudó en acompañar el momento con el clásico sonido de grillos de fondo, subrayando la incomodidad de un jurado que, ante la falta de palabras, optó por dar media vuelta y abandonar la estación de la influencer.

Fiel a su esencia y sin dejarse amedrentar por la gélida respuesta del chef, La Reini celebró su hazaña frente a las cámaras. “Lo dejé mudo”, exclamó con una sonrisa de satisfacción mientras lanzaba un guiño cómplice al público.

Lejos de sentirse rechazada, la participante aprovechó el clip para dejar un mensaje a sus seguidoras, cerrando la secuencia con una frase que ya es marca registrada de su personalidad: “Y bueno chicas, hay que mandarse en esta vida”.