Tras la tajante decisión de Evangelina Anderson: Martín Demichelis fue visto en Uruguay con otra mujer

Cuando todos imaginaban un verano de soltería y reflexión tras un año cargado de vorágine mediática y deportiva, las playas del este trajeron otros planes. Lejos de la imagen de un hombre solitario o dedicado exclusivamente a la paternidad full time, Martín Demichelis fue captado con compañía femenina.

El exdirector de River , quien busca relajarse lejos del ruido del fútbol, eligió un reconocido parador de playa para compartir un momento distendido. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente de él hacia una joven de look descontracturado y gafas de sol que se integró con total naturalidad al grupo.

Mientras Evangelina Anderson es vinculada con Ian Lucas, el exfutbolista caminaba y sonreía en Uruguay con esta misteriosa mujer se mantuvo a su lado durante gran parte de la jornada, compartiendo charlas y risas bajo el sol. Según Yanina Latorre, la joven sería la nueva novia del exdeportista.

En las imágenes se puede ver a Martín Demichelis en el parador La Huella, en José Ignacio. El entrenador pasea junto a sus hijos e incluso saluda a la gente, de muy buen humor, sin esconderse en ningún momento. A su lado, aparece una joven rubia que fue apuntada como su nueva pareja.

Hasta el momento, Demichelis no ha emitido comentarios sobre su situación sentimental, pero las imágenes hablan de un presente armonioso y bien acompañado.

Mientras el verano avanza, la incógnita sobre quién es la mujer que logró integrarse tan rápido a la dinámica familiar de los Demichelis es el nuevo misterio que la farándula intenta resolver.

Las palabras de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson e Ian Lucas Evangelina Anderson e Ian Lucas, cada vez más cerca. Créditos: Archivo MDZ

Durante una charla, la modelo recordó que la ruptura real data de hace 18 meses, mucho antes de que el escándalo por supuestas infidelidades de Martín Demichelis explotara en los medios.

En un momento de vulnerabilidad, compartió una reflexión que sorprendió al conductor: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”.

Ante la pregunta de si existía una chance de arreglar las cosas, Anderson respondió con una contundencia que no dejó lugar a segundas lecturas: ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".