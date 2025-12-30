Avengers Doomsday se viene con todo: el tráiler que muestra a un Thor increíble y una historia que será una bomba

Marvel presentó un adelanto impresionante donde el héroe de Asgard abandona el humor para enfrentar su destino junto a su hija adoptiva.

El universo cinematográfico de Marvel acaba de soltar una bomba que paralizó a los fanáticos de todo el mundo. En un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday, proyectado durante las funciones especiales de la nueva entrega de Avatar, se oficializó el retorno de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno.

avengers doomsday (1) Chris Hemsworth regresa como Thor con un aspecto más serio y guerrero, recordando su mejor versión en Infinity War. Captura del tráiler oficial Tras los pasos de Chris Evans, quien ya había confirmado su regreso como Capitán América, Thor se prepara para lo que parece ser su incursión final en la saga, bajo una atmósfera cargada de épica y solemnidad.

Lo nuevo y viejo que mostró el tráiler de Avengers: Doomsday Lo que más impactó a los seguidores es el cambio radical en el tono del personaje. Lejos de la comedia de sus últimas cintas, Thor recupera la estética imponente de Infinity War y se muestra como un guerrero marcado por el sacrificio. En una de las escenas más fuertes, el asgardiano aparece en un bosque junto a su hija y lanza una plegaria desesperada.

Avengers Doomsday - tráiler oficial “Padre, toda mi vida respondí al llamado del honor, del deber y de la guerra. Pero ahora el destino me concedió algo que nunca imaginé: una hija. Una vida que no está marcada por el trueno. Dame la fuerza para luchar una vez más, para vencer una vez más al enemigo y poder regresar a casa con ella”, es el gran rezo que realiza Thor en el tráiler.

avengers doomsday El Dios del Trueno junto a su hija adoptiva en una de las escenas más emotivas del nuevo tráiler de Marvel. Captura del tráiler oficial La película, que tiene fecha confirmada en Argentina para el 18 de diciembre de 2026, no solo se centrará en los Vengadores tradicionales, sino que servirá de puente para la unión definitiva de los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y el esperado regreso de los X-Men de la era Fox iniciada en el año 2000.