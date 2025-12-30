"Vos, yo y el otro": la comedia que llega a romper el verano en el Teatro Imperial con enredos, tríos y risas

La obra protagonizada por Gisela Bernal y Gastón Ricaud debuta el 3 de enero con una propuesta picante sobre las crisis de pareja y los límites del amor.

Mendoza se prepara para recibir el plato fuerte de la cartelera teatral en el inicio de 2026. Con el icónico Teatro Imperial de Maipú como escenario, el próximo sábado 3 de enero a las 22 horas se levantará el telón para el estreno de "Vos, yo y el otro".

poster vos yo y el otro El gran estreno llega con todo al Imperial de Maipú. Prensa LM Esta pieza, que promete ser el gran suceso de la temporada estival en la provincia, combina un guion punzante con un elenco de figuras nacionales que ya genera una enorme expectativa tanto en el público local como en los turistas que visitan la región.

Llega Vos, yo y el otro con Chory Occhionero como una psicóloga unnamed (20) Renzo Chory Occhionero llega a romperla con un personaje alocado. Prensa LM La trama, salida de la pluma de Martín Guerra, se mete de lleno en la alcoba de Amparo (Gisela Bernal) e Hilario (Gastón Ricaud). Tras una serie de conflictos desgastantes, ella le propone un ultimátum extremo para evitar el divorcio: sumar a un tercero a la intimidad o terminar el vínculo para siempre. La desesperación de Hilario lo lleva a consultar a Victoria (Renzo "Chory" Occhionero), una terapeuta desopilante que, lejos de traer calma, suma caos a la ecuación junto a un oficinista muy particular (Matías Montiel) que se postula para el polémico trío.

unnamed (19) Matías Montiel, la joya del teatro mendocino que tendrá su lugar en la obra. Prensa LM Bajo la dirección artística de Gabriel García, el espectáculo despliega situaciones absurdas y sumamente identificables que exploran las locuras que cometemos para rescatar una relación. Durante enero y febrero, la sala de Maipú mantendrá una agenda intensa con funciones de miércoles a domingos, siempre a las 22 horas.

unnamed (18) Hilario es protagonizado por Gastón Ricaud. Prensa LM Para quienes quieran asegurar su lugar, la organización habilitó una preventa especial en Entradaweb.com.ar. Hasta el 1 de enero, los espectadores pueden acceder a un 20% de descuento y financiar el pago en 3 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa y Mastercard de todas las entidades bancarias.