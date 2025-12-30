En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer una fuerte información tras la denuncia de la actriz.

Romina Gaetani se encuentra atravesando un momento muy complicado luego de la denuncia que realizó contra su pareja por violencia de género. La información la dio a conocer Ángel de Brito y en las últimas horas revelaron detalles del informe médico.

"El personal del Comando Pilar son comisionados por sistema 911 al Tortugas Country Club por un hecho de violencia de género. Una vez en el lugar, se mantuvo entrevista con personal de seguridad, quienes manifestaban que una femenina, la cual se encontraba nerviosa, había sido agredida por su pareja", contó el conductor de LAM,

En el programa de Mariana Fabbiani ampliaron los detalles y revelaron el informe que realizó el cuerpo médico que la atendió tras ser internada. Martín Candalaft contó que "Romina estaba en shock y tenía ataque de nervios. Me confirman que son lesiones provocadas por la pareja".

Los detalles del informe médico de Romina Gaetani tras sufrir violencia de género Revelaron el impactante informe médico de Romina Gaetani tras ser víctima de violencia de género: "En shock" Luego revelaron las lesiones que pudieron hallar en el cuerpo de la actriz y son impactantes: "Escoriaciones (lesión) en dorsal izquierdo, escoriación en antebrazo derecho, escoriaciones en cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha".