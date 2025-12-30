¿Señal de alerta? El recuerdo sobre Romina Gaetani que hoy cobra un sentido aterrador tras la denuncia

Tras el ataque en un exclusivo barrio privado, resurgieron antiguas declaraciones de Romina Gaetani sobre los celos excesivos de su novio.

El drama golpea de cerca a Romina Gaetani, quien atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida privada. Según trascendió tras una denuncia policial, la reconocida actriz fue víctima de un episodio de violencia de género por parte de su pareja, el empresario Luis Cavanagh.

romina gaetani (1) El empresario Luis Cavanagh, hoy en la mira de la justicia tras el violento episodio del sábado 27. Captura video X Este desenlace pone bajo una nueva y cruda luz las declaraciones que la protagonista de incontables éxitos televisivos brindó hace exactamente un año. En aquel entonces, Romina se mostraba ilusionada con Cavanagh, aunque ya dejaba entrever ciertos comportamientos posesivos por parte del empresario vinculados a su carrera artística.

Las señales de alerta que Romina Gaetani vio en su pareja hace meses En diciembre de 2024, durante una entrevista profunda con la Revista Caras+, la actriz había definido el vínculo de una manera que hoy resulta premonitoria: "Por eso somos dinamita. Este amor es muy distinto", aseguraba ante Héctor Maugeri. Sin embargo, en esa misma charla confesó un tenso momento vivido en el teatro, cuando Cavanagh no pudo ocultar su malestar al verla besar a su colega, Marcelo De Bellis. Aquella incomodidad fue tan evidente que incluso la suegra del empresario notó la situación desde la platea.

romina gaetani "Somos dinamita": la frase de Romina en 2024 que hoy adquiere un significado dramático. Captura video X “Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó Gaetani sobre ese episodio. El cuestionamiento de Cavanagh no quedó ahí, ya que luego la interrogó sobre la veracidad de esos besos de ficción. Ante la duda de su pareja, ella intentó tranquilizarlo con una explicación profesional: "Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando”.

romina gaetani (3) Tras la agresión en el Tortugas Country Club, la actriz fue atendida por médicos en el hospital de Pilar. @rominagaetani Qué le pasó a Romina Gaetani El grave incidente que protagonizó Romina Gaetani tuvo lugar el pasado sábado 27 de diciembre por la noche en las inmediaciones del Tortugas Country Club. Debido a las lesiones sufridas, la artista debió ser asistida de urgencia en el hospital de Pilar, donde se constataron traumatismos físicos que ya forman parte del expediente judicial.